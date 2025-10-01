助營建業度難關 新北近3年建照延長2年

新北市工務局宣布，針對2023年至今年底取得且仍有效的建造執照，自動延長建築期限二年。；圖為林口南勢國中的工地示意照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕面對美國對等關稅影響經濟、房市供給受限、住宅貸款額度緊縮，以及勞工短缺與原物料價格持續上漲等挑戰，新北市工務局宣布，即日起針對二〇二三年一月一日至二〇二五年十二月卅一日期間已取得且仍有效的建造執照或雜項執照，自動延長建築期限二年，無須另行申請，協助業者穩健推動工程進度。

自動延長 無須另行申請

新北市工務局長馮兆麟指出，營建產業是經濟發展的重要支柱，帶動龐大中下游需求，但近年缺工問題嚴峻，二〇二五年第一季營造業空缺人數達一．七八萬人，營造工程總指數今年五月則較二〇二三年一月上漲約一．八六％，人力短缺未解，原物料卻持續攀升，施工進度受到嚴重衝擊。

馮兆麟表示，市府依據《新北市建築管理規則》第十四條，決定延長建築物施工期限，以減緩業界壓力。隨著央行資金管控趨嚴，台灣人口逐漸高齡化，勞動力不足已成為工程延宕的主因之一，期望建照展延措施能降低缺工與經濟環境帶來的衝擊，並為營建業創造更穩定的發展條件。

