與新壽MOU到期 輝達北士科用地卡關

輝達屬意在北士科T17、T18基地打造海外企業總部，與新光人壽簽署的MOU昨到期，市場傳出雙方合作方案卡關。（資料照）

新壽提140億元解約金 與北市府底線40億元落差大

〔記者何玉華、吳欣恬／台北報導〕輝達（NVIDIA）屬意將企業總部設於新光人壽在台北市北投士林科技園區（北士科）取得地上權的T17、T18基地，雙方簽署的初始合作意向書（MOU）昨到期，傳出合作方案卡關，新壽有意與市府解約，開價一四〇億元，但市府的底線是四十億元，雙方無共識。台北市副市長李四川表示，現況只有兩種方式處理，一由新壽繼續依合約執行，蓋好後給輝達使用，或與北市府合意解約，但市府尚未收到新壽提出具體解約條件。

李四川指出，新壽與輝達的MOU是商業契約，到期可延長也可以重新訂定，市府尊重。對T17、T18基地的處理，市府態度就是兩種方式，新壽依約興建後交給輝達，或是與市府合意解約；解約後，市府將地上權直接專案給輝達，已獲內政部核准，法律上也沒有問題。若由新壽直接移轉地上權給輝達，恐有圖利疑慮，未納入考慮。

新壽建議合意移轉輝達 李四川：恐有圖利疑慮

對於新壽提出一四〇億元（五十年收益共一〇七億元，加已繳權利金卅二億元）解約金，但市府估算最多退還卅二億元權利金，加計貼補三年合理利潤與已付開發費用約五至八億元，總共約四十億元，雙方落差相當大。

新壽高層昨指出，地上權五十年粗估收益近二〇〇億元，新壽要對股東負責，不然就是背信。他無奈指出，新壽曾建議與輝達採合意移轉，由輝達提出交易價格，但北市府認為是圖利新壽而不同意；輝達也反對由新壽蓋完建物再移轉、屬意自行興建。他直言，對北市府來說，把輝達留下才是最重要的事。

台北市議員洪健益質疑，一四〇億與四十億元，差了整整一個「台北大巨蛋」，批評市長蔣萬安還在自我感覺良好，講得好像「只要我們積極爭取，老友就會留下」，卻對天價解約金束手無策，一旦破局，蔣萬安就是歷史罪人。

