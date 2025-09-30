2025華南金桌羽球大賽》金控銀行聯隊羽球奪冠 中南區聯隊桌球封王

「2025華南金融集團羽桌球比賽」開幕式，華南 金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（左4）、副董事長 林知延（左5）率領高階主管共同出席，為比賽加 油。 （華南金融集團提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕華南金融集團二十七日舉辦「二〇二五華南金融集團羽桌球比賽」，邀請集團各公司在職員工或退休同仁組成聯隊，總共十二支隊伍，將近二〇〇人參賽，且多位高階主管親自帶隊參加，各隊實力皆相當堅強，於球場上全力拚搏，激烈競爭，最後羽球由金控銀行聯隊、桌球由銀行中南區聯隊奪得冠軍。

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭開幕致詞時表示，今年選手的年齡最高八十二歲，最年輕二十四歲，差距高達五十八歲，男女比重為七比三，每位選手無論年齡及性別都能在本賽事展現活力，盡情地揮拍，綻放人生的光芒，正符合今年主題「揮聚亮點，拍綻人生」，展現出華南金融集團同仁堅持運動的精神，並藉由每年羽桌球比賽交流，讓同仁彼此拉近距離，凝聚團隊的向心力，共同面對各項挑戰！

華南金融集團除了舉辦羽桌球比賽外，對內也鼓勵員工參加各式運動社團，華南銀行從二〇一九年起持續取得「運動企業認證」，代表對華南銀行推動職場健康與員工運動風氣的肯定。對外，每年響應財政部統一發票盃路跑活動，長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫、贊助體操選手和舉辦「小小體操營」、支持景美女中拔河隊，積極協助政府推動體育發展。

華南金融集團不僅重視同仁身心健康，也以實際行動支持各項運動賽事，並結合信託、保險、理財等金融專長，為體育選手打造堅強的後盾，讓選手無後顧之憂，全力為國爭光。未來，華南金融集團將持續推動基層運動，期盼能為台灣體育的永續發展盡一份心力。

