美投資橫柴入灶 與日韓協議生波

日本自民黨黨魁候選人高市早苗暗示，可能重新檢視與美國達成的貿易協議，並且不排除重啟談判。（歐新社資料照）

韓直言現金投資脫離現實 日自民黨魁候選人暗示不排除重啟談判

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，美國總統川普在確保日韓投資承諾上，面臨新阻礙。南韓直言，三五〇〇億美元的現金投資要求脫離現實，而日本自民黨黨魁候選人高市早苗則暗示，可能重新檢視與美國達成的貿易協議，並且不排除重啟談判。

韓國國家安全顧問魏聖洛二十七日受訪指出，「我們無法支付三五〇〇億美元現金」，所指即為七月首爾與華府達成的投資承諾；他說，「客觀現實而言，這是我們無法處理的程度」。前一天，川普表示，日本與韓國的投資承諾是「預付」資金。

請繼續往下閱讀...

為尋求美國將韓國對等關稅從二十五％降至十五％，首爾與美國達成範圍廣泛的貿易協議，其中包含三五〇〇億美元投資承諾，但雙方對投資的具體結構立場分歧。日本也與美國達成類似協議，同意投資五五〇〇億美元。

報導說，隨著協議細節陸續出爐，引發韓國政府不安。南韓總統李在明近日受訪說，在未與美達成貨幣互換協議下，該鉅額投資將對南韓經濟造成嚴重打擊，使其重蹈一九九七年的金融危機；三五〇〇億美元相當於韓國外匯存底逾八十％。

美國商務部長盧特尼克據信告訴南韓官員，華府傾向現金，而非貸款投資。魏聖洛說，韓國政府正探尋替代方案。韓國財政部長具潤哲二十七日稱，已與美方就外匯問題完成談判，不久將公布細節。

日本二十八日也對投資美國五五〇〇億美元表達疑慮。執政的自民黨黨魁候選人高市早苗說，「如果在協議執行過程中發現任何不符合日本利益的不公平行為，我們必須堅持立場」，「包括潛在的重新談判」。

根據美國與日本簽署的一份備忘錄，一旦川普選擇日本投資項目，東京有四十五天的時間籌集資金，該資金須以美元支付，並存入美國指定的帳戶。

日本貿易談判首長赤澤亮正說，負責籌資的日本國際協力銀行與日本貿易保險公司不會對無利於日本的項目提供資金。

日本自民黨預定十月四日舉行新任黨主席選舉，高市與農林水產大臣小泉進次郎的當選呼聲最高。

