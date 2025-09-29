〈財經週報-本週熱點〉觀望台美關稅 PMI恐連4月緊縮

台美關稅談判與美國「232條款」尚未明朗，台灣製造業景氣恐將連續第四個月陷入緊縮。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

本週經濟焦點在於國發會與中華經濟研究院將公布最新的台灣製造業採購經理人指數（PMI）。由於台美關稅談判與美國「232條款」尚未明朗，市場憂心台灣製造業景氣恐將連續第四個月陷入緊縮。

根據中經院資料，8月台灣PMI跌至47.9，創下2024年4月以來新低，未來六個月展望亦滑落至37.6，並已連續五個月低於榮枯線50。中經院指出，製造業目前多半抱持觀望態度，等待台美關稅談判進展與美國232條款下半導體、鋼鋁等相關細則明朗化。

化學生醫產業 維持擴張

從五大構成指標來看，新增訂單、生產、人力僱用均持續緊縮，存貨仍在收縮區間，僅供應商交貨時間因延長而高於50，顯示景氣復甦仍顯乏力。產業別表現中，僅有化學暨生技醫療產業維持擴張，其餘包括交通工具、基礎原物料、食品暨紡織、電力暨機械設備，以及電子暨光學等五大產業，皆處於緊縮狀態。

台灣並非唯一受壓力的經濟體。外電指出，日本與韓國製造業同樣陷入緊縮。標普全球（S&P Global）調查顯示，8月日本製造業PMI雖回升至49.7，但仍低於榮枯線，9月更降至48.4，創下半年新低。歐元區製造業PMI降至49.5，再次陷入萎縮，不過在服務業支撐下，綜合PMI創下16個月新高。

美國方面，9月綜合PMI由8月的54.6降至53.6，創下三個月新低，但仍高於榮枯線；其中製造業PMI初值降至52，為兩個月低點，服務業PMI也由54.5下滑至53.9。

