〈財經週報-投資觀點〉制度改變促進可轉換公司債市場穩健發展

CB發行總額與市場流通餘額。（資料來源：CMoney可轉公司債基本資料）

■瞿玉娟

可轉換公司債市場概況

可轉換公司債（Convertible Bond,CB）市場發展活絡，受惠於主管機關推動承銷有價證券競價拍賣新制，發行公司除透過承銷商詢價圈購外亦可利用競價拍賣發行CB，使整體CB市場2020年發行總額689億元提升至2024年1,371億元；市場流通餘額自2020年1,409億元成長到2025年9月18日2,784億元，CB競拍藉由公平競價方式投標，增加一般投資人參與初級市場的意願，發行公司也多一項籌資方式，獲取穩定資金來源，健全公司發展與佈局，市場活絡後證券商在可轉債承銷與可轉債資產交換（Convertible Bond Asset SWAP, CBAS）業務也有所提升形成三贏局面。

制度變革擴大CB交易方式

因應行動通訊與網路普及，電子交易成為趨勢，主管機關開放證券商得以電子化交易辦理衍生性金融商品業務。此項政策促使各家證券商著手規劃衍生性金融商品之電子交易平台。其中可轉債選擇權（CB OPTION,CBO）電子交易量相對量大，現今已能透過證券商的APP交易平台或網頁，隨時進行買賣委託及查詢行情與損益。

請繼續往下閱讀...

可轉債選擇權已成小額投資人熱門交易工具

選擇權交易有以小博大的特性，隨著市場的演進，可轉債選擇權、權證、期貨選擇權等漸漸成為投資人參與市場漲跌的選項，觀察到今年創新板CBO跟隨創新板交易熱絡也有不少投資人參與其中，部分證券商已完成相關電子交易平台創新板管理措施，豐富的交易工具在大盤漲跌之間，讓參與者進退有方，滿足客戶更有效率進行交易，市場持續穩健發展。

（作者為元富證券債券部資深副總）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法