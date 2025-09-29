〈財經週報-投資觀點〉贏家通吃時代來臨！如何掌握美股龍頭集中化浪潮的新趨勢？

龍頭企業在創新領域的持續投入，美股屢創歷史新高。（彭博）

■洪欣如

當全球目光聚焦在美股屢創歷史新高的熱潮時，這股漲勢背後並非單純的市場狂歡，而是由一群頂尖企業的強勁基本面與創新動能所驅動。在這場資本盛宴中，「贏家全拿」的趨勢日益顯著，資金加速流向這些引領科技革命與經濟命脈的企業巨頭，推動其市值與影響力持續擴大。

美股新高背後的真相：贏家通吃時代來臨

這種集中化現象正在重塑全球投資格局。數據顯示，美國股市正經歷前所未有的集中化浪潮，美股前50大個股市值佔比已從2014年的38%大幅攀升至2025年的61%。這不僅是數字的躍升，更是市場結構的根本性改變，印證了這些龍頭企業已成為全球經濟的核心支柱。

而支撐這種集中度提升的關鍵因素，正是這群市場王者在股價績效的卓越表現。過去10年間，美股前50大個股創下年化報酬率15.9%的亮眼成績，優於同期標普500指數的13.7%表現。這樣的績效差異展現了龍頭股在牛市領跑，而熊市抗跌的獨特投資魅力，也說明了為何聰明資金會競相追逐這些優質標的。

全球化佈局 帶來的競爭優勢

這些美股龍頭企業之所以能夠持續稱霸市場，很大程度上歸功於其全球化的業務佈局。它們的營收來源涵蓋多個國家和地區，這種多元化的收入結構不僅能有效分散單一區域市場的風險，更讓它們能夠靈活捕捉全球經濟成長的紅利。

這種全球化的競爭優勢，正是它們能夠在市場波動中保持韌性，並持續創造超額報酬的重要原因。

對投資人而言，持有這些全球化企業的股票，等同於間接參與了全球的經濟成長，有效提升投資組合的多元性與抗風險能力。

創新驅動未來成長動能

更重要的是，這些龍頭企業在創新領域的持續投入，為其成長奠定了堅實基礎。從人工智慧、雲端運算到生物科技，美股龍頭企業正是推動全球科技進步的領頭羊。它們每年投入巨額資金於研發活動，持續推出顛覆性的產品與服務，不僅鞏固了自身的市場地位，更為股東創造了可持續的價值成長。

輕鬆參與龍頭企業成長投資策略

對於一般投資人而言，要深入研究並精準篩選出美國50大卓越企業絕非易事，需要大量的時間、專業知識和資源投入，使得透過追蹤相關的指數型基金或ETF成為最有效的解決方案。近期貝萊德投信等資產管理機構開始募集發行以標普500指數前50大卓越公司為布局主軸的ETF，協助投資人可以一次性、高效率地持有這些頂尖企業，輕鬆參與到美股龍頭的成長行列，值得投資人多加關注。（作者為群益金鼎證券公司財富管理部執行副總裁）

