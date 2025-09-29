〈財經週報-投資趨勢-〉全球央行動向分歧 如何把握利率市場機遇？

歐洲央行對通膨持續保持警惕，所以從6月以來一直按兵不動。 （路透）

近期美國、加拿大、英國、日本等主要央行陸續公布利率決策，降息與暫緩並行，顯現全球利率政策調整的複雜與分歧。各國央行在重拾對利率的主導權時，面臨經濟前景與通膨管理的兩難，也為市場帶來不確定性。然而，正是在這種不明確中，投資人可望發掘相對價值投資機會。

不確定性中蘊藏機遇

最具吸引力的機會之一，源於聯準會（Fed）、英國央行和歐洲央行當前政策利率水準的差異，已在美國和歐洲利率市場形成相對價值錯置。歐洲央行於9月11日的會議中維持主要利率於2%不變，但已比去年同期的水準降低一半；反觀聯準會現在的政策利率水準介於4 – 4.25%，英國央行則為4%。

儘管歐洲央行看好歐元區經濟成長、就業和通膨的前景，但對通膨持續保持警惕，所以從6月以來一直按兵不動，但預期該行在今年底可能再降息一次，這可望在多個歐元區國家和其各年期債券開創投資機會。

對聯準會的展望

雖然聯準會現在正從後追趕其他更早、且更積極地寬鬆貨幣政策的主要央行，但當局已明確表示進入寬鬆週期，預測至2026年初還會再降息三次，使中性利率水準處於約3.25 – 3.75%的區間。

然而，邁向中性利率水準的路徑充滿不確定性。根據最新2025年點陣圖，FOMC成員對年底利率看法分歧：在19位委員中，有7位預計今年不會再降息，2位預計僅再降息一次，新委員米蘭甚至主張聯邦基金利率應在今年大幅下調1.25個百分點，是唯一持強烈反對意見者。這種分歧反映聯準會內部，對經濟前景與通膨路徑的判斷存在很大差異。

其他主要央行動向

除了美國聯準會，加拿大央行近期也宣布降息。而英國與日本央行則維持利率不變，與歐洲央行步調一致。

通膨居高不下、經濟增長低迷，對英國構成挑戰，使英國央行選擇維持主要利率於4%。值得留意的是，英國央行同時縮減量化緊縮計畫規模，將每年出售政府債券總額從1,000億英鎊降至700億英鎊，以抑制公債殖利率上升。預期在年底前，英國仍有一次降息空間。

日本央行則持續採取漸進式緊縮政策，維持利率於0.5%，並宣布將出售所持有的ETF和房地產投資信託，以推動貨幣政策正常化。在日本央行政策委員會中，有兩位委員反對維持利率，創下植田和男就任以來最多反對者的紀錄，顯示升息壓力逐漸上升，年底前有可能上調利率。

展望2026年：貨幣政策再成焦點

過去一年，市場多聚焦於財政與貿易政策，貨幣政策一度退居幕後。隨著聯準會重新啟動降息週期，央行政策再度成為市場主軸。短期內，貨幣政策將是左右市場走向的主要力量；但長期來看，財政政策對利率影響不容忽視，且可能是長期利率波動的主要關鍵。

儘管為應對勞動市場和通膨的挑戰，致使美國和其他主要經濟體的寬鬆步伐與幅度存在一些不確定性，但我們預期貨幣政策將繼續寬鬆，有望在今年剩餘時間和2026年為全球利率市場開創具有吸引力的相對價值投資機會。（作者為路博邁投信投資長）

