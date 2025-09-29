〈財經週報-國際展望〉美國重啟降息助攻 國際金融市場第四季還有看頭

日本8月核心CPI上漲2.7%，加上美國重啟寬鬆、科技股表現強勁，帶動日股近來頻創新高。（彭博）

■帥仕偉

在美國重啟降息循環、企業獲利穩健、AI題材與成長股持續受資金青睞的帶動下，市場風險情緒偏好轉強激勵近期全球股市表現強勁。短期市場波動性或將升高，因為市場仍需消化關稅上揚、政策方向、估值過高與地緣政治風險等不確定因素，但受惠於貨幣寬鬆和經濟溫和增長的總經環境，第四季國際金融市場可望維持中性偏正向的展望。

美國經濟再現擴張跡象 企業信心回升中

根據近期的採購經理人指數（PMI）和消費數據顯示，美國經濟上半年雖明顯放緩，但下半年正重拾成長動能，有望呈現「先放緩、再加速」的態勢。觀察美國9月中公布8月零售銷售月增率0.6%，高於市場預期的0.2%，而核心零售銷售月增率0.7%，亦延續7月增長的0.5%，顯示民間的消費動能仍具韌性。

請繼續往下閱讀...

此外，美國工業生產8月小幅上升，代表製造業仍在溫和復甦中。根據標普全球（S&P Global）的9月報告指出，美國9月製造業採購經理人指數（PMI）初值降至52，9月綜合PMI初值亦降至53.6，但仍高於景氣榮枯線的50。雖然製造業與服務業表現受到關稅干擾而微降，但9月的企業信心因聯準會降息而有所回升。

日本股市氣勢如虹 歐元區景氣穩步復甦

另方面，日本8月核心CPI按年上漲2.7%，並由7月的3.1%回落到9個月的低點，雖然物價壓力未完全消退，但隨著日本企業獲利持續增長，第二季GDP超出預期，市場亦陸續跟進上調日企獲利和經濟成長預估，加上美國重啟寬鬆、科技股表現強勁，整體趨勢替日股創造出有利條件，並帶動日股近來頻創新高、後市看俏。

此外，標普全球與漢堡商業銀行（HCOB）聯合公布，歐元區9月綜合PMI初值升至51.2，創16個月高點，此為連續第9個月擴張，且高於市場預估的51.1。至於扮演歐洲經濟火車頭的德國，9月綜合PMI反彈至52.4的16個月來新高，而德國ZEW經濟景氣預期指數9月亦同步上升至37.3，優於市場預期，代表景氣正加速回溫，今年可望走出衰退陰霾。

中國通縮壓力持續 巴西消費動能優於預期

經濟合作暨發展組織（OECD）在９月 對今年中國經濟成長預測上調至 4.9%，主因受惠於擴張性財政政策，短期內對經濟產生正面支撐。然而，中國8月CPI和生產者物價指數(PPI)分別年減0.4%、0.29%，顯示仍有通貨緊縮的壓力。接下來需觀察10月召開的20屆四中全會，是否會有更多拉抬經濟的貨幣與財政政策出爐。

另方面，巴西7月零售銷售優於市場預期，消費動能持續加溫，巴西央行9月貨幣政策會議維持基準利率15%不變，為自今年7月結束升息後連續第二次按兵不動，將利率水準定錨在2006年以來的最高水準，主要考量到核心通膨仍高於目標區間，且勞動市場仍然強勁，後續將持續關注美國對巴西進口商品加徵關稅的影響。（作者為柏瑞投信投資策略部主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法