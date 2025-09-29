〈財經週報-看盤焦點〉AI狂潮是泡沫還是革命？9月台股創高的成長動能與布局策略

AI巨頭美光營收再創歷史新高，並上調了2025年伺服器市場的成長預估。（法新社）

■王紹宇

9月，全球股市在AI生產力循環的引擎驅動下，表現亮眼。美股四大指數齊創歷史新高，費城半導體指數單月狂漲11.1%，這股熱浪也點燃了亞洲市場，台股加權指數大漲8.1%，同步站上歷史之巔。然而，當市場瀰漫著樂觀情緒，投資人更應冷靜審視：這波由AI驅動的行情，究竟是貨真價實的產業革命，還是另一個終將破滅的科技泡沫？

降息利多已被市場價格所消化

從資金面看，聯準會（Fed）9月的「預防性降息」，其路徑與市場預期相去不遠，可以說，降息的利多已大致被市場價格所消化，投資人應警惕，倘若降息速度加快，恐是經濟下行壓力增大的訊號。

在基本面，AI無疑是撐起市場的絕對主流。台灣出口數據提供了強勁佐證：代表AI伺服器動能的資通訊出口額維持在233億美元以上的高檔，連傳統的電子零組件出口都創下新高。然而，魔鬼藏在細節裡。外銷訂單的連續成長，可能部分來自新關稅前的提前拉貨效應；而美國企業財報雖亮眼，但營益率的成長主要來自成本撙節，而非營收的強勁增長。

那麼，AI究竟是真實的生產力革命，還是正在吹大的泡沫？近期AI巨頭美光（Micron）的財報，為市場提供了關鍵的觀察線索。美光不僅營收再創歷史新高，存貨週轉天數更降至兩年多來新低。最重要的是，美光上調了2025年伺服器市場的成長預估，並將傳統伺服器的展望由「持平」上修至「中個位數」成長。

美光營收再創新高 AI落地應用正擴大

這是一個極其重要的訊號，它證實了AI的需求已從過去獨強的雲端基礎建設，開始滲透到記憶體、傳統伺服器、AI PC，乃至汽車與工業等邊緣應用。這正是AI生產力循環邁入「軟硬整合」的第三階段驗證，顯示AI的落地應用正在擴大。

儘管AI前景光明，但投資人仍需要注意風險。從技術面看，台股的股價淨值比（PB）與本益比（PE）分別來到約2.9倍與22倍，均處於歷史相對高檔區。這意味著市場估值已充分反映樂觀預期，對於任何利空消息的反應將更為劇烈，容易形成「緩漲急跌」的格局。此外，台美關稅的後續發展、川普關稅案的最終裁決，以及美國政府聯手輝達注資英特爾所帶來的長期產業競爭，都是市場潛在的震撼彈。

暫緩追高 務必設定動態停損

綜合以上觀點，當前市場多空因素交織，個股表現分歧將會加劇，「選股不選市」將是核心策略。對於投資人而言，建議持有核心部位者可暫不預設高點，但務必設定動態停損；對於想追高的資金，則建議暫緩。若是定期定額的投資人，應維持既有步調。風格較為積極者，或可在高檔分批獲利了結，保留部分現金，靜待市場修正後，再尋找回補或加碼的良機。

（作者為富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金經理人）

