〈財經週報-台股熱點〉連假利多加持 旅行社有好戲

旅行社前8月營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

受到《232條款》的調查、台積電（2330）投資英特爾的傳聞再起，再加上節前效應，台股上週五重挫、跌破月線。但旅行社族群相對股價跌幅少。市場人士指出，電子股過熱拉回，且預期旅行社族群第三季獲利不俗，第四季則有連假效應貢獻營收的基本面支撐，再加上普發現金1萬元的題材激勵，可以伺機布局。

旅行社在暑假旺季帶動下，7、8月多有不錯的營運成績單，而第四季則有普發現金1萬元搭上中秋節、國慶日、光復節連假，以及企業獎勵旅遊效應帶動，第四季營收可期。

雄獅推「旅遊圓夢1萬就夠」

看好全民普發1萬元現金對旅行社的挹注，雄獅（2731）預計10月中推出「旅遊圓夢1萬就夠」活動，其中，國內旅遊規劃「全家出遊一萬就夠」方案，國外行程則將推出萬元有找的團體與自由行選擇，預期可望帶來20%的業績成長。市場人士指出，雄獅上半年每股稅後盈餘8.51元，已逼近去年全年每股稅後盈餘9.81元，且今年沒有去年郵輪的影響，獲利不排除有機會挑戰新高。

另根據鳳凰旅遊（5706）的觀察，普發現金1萬元對短程旅遊受惠較大，搭上3個連續假期，對旅行社而言可說是大補丸，且傳統第四季多有年底促銷、企業獎勵旅遊，以及ITF台北國際旅展等刺激買氣，看好第四季營運。

五福（2745）自今年1月起，已連續8個月營收創同期新高紀錄，五福第四季的日本滑雪、破冰船等冬季行程銷售暢旺，東南亞則將以航空公司優惠票價包裝高性價比CP值行程刺激銷售，對第四季業績也相當樂觀。

