〈財經週報-台股熱點〉面板報價回穩 帶旺雙虎

面板雙虎前8月營收與EPS

記者陳梅英／專題報導

中國面板廠十一長假擬進一步減產，帶動面板供需轉趨平衡，在報價維穩下，台廠受惠，加上摩根史丹利報告指出電視面板報價接近底部、蓄勢反彈，點燃面板雙虎友達（2409）、群創（3481）資金行情，上週漲幅皆超過大盤，其中，群創已站上年線，後市可為。

友達在年線附近遭遇賣壓，但友達上半年每股稅後盈餘0.69元，在電視面板報價與新台幣匯價雙雙回穩下，法人預估友達下半年仍將維持獲利，全年有望由虧轉盈。

請繼續往下閱讀...

群創第二季雖然意外轉盈為虧，但累計上半年每股稅後盈餘仍有0.03元。近期股價漲贏友達主要是扇出型面板級封裝（FOPLP）出貨題材獲市場認同。

群創FOPLP已於第二季通過客戶認證並開始出貨，初期每月有數百萬顆出貨，挹注營收上億元，隨著客戶需求放量，年底可望提升至每月千萬顆的規模。

整體來看，面板產業近期積極轉型，市場期待轉型成果外，在面板本業上，研究機構Omdia先前指出，中國面板廠在全球LCD產能市佔近8成，幾乎形成壟斷局面，並持續在OLED上進行投資，然而OLED是一條燒錢之路，中國面板廠需倚賴LCD獲利貼補OLED，甚至透過「新廠養舊廠」的資本循環維持營運，因此，中國面板廠在LCD上有一定要獲利的壓力，未來控產、控銷將成常態，台廠自然也可受惠。

根據TrendForce最新調查，中國面板廠在8月啟動減產後，中國三大面板廠與日本夏普將於十一長假期間針對自家10.5代線實施5-7天不等的休假，預估10月LCD電視面板產線稼動率將下滑至79%，較原規劃減少6個百分點，此將有助於整體面板報價持穩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法