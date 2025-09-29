〈財經週報-降息行情〉聯準會啟動降息 全球主要央行料將續降息

美與加拿大央行都宣布降息1碼，Fed主席鮑爾談話凸顯Fed並未開啟持續且長期性降息週期。（歐新社）

編譯盧永山／專題報導

主要央行未來利率動向

全球主要央行9月中旬紛紛舉行貨幣政策會議，美國聯準會（Fed）與加拿大央行都宣布降息1碼（0.25個百分點），英格蘭銀行、日本銀行和歐洲央行則維持利率不變。由於主要經濟體面臨的經濟情勢不同，短期內利率走向仍將視經濟數據而定，但經濟合作暨發展組織（OECD）指出，只要2026年通膨壓力持續降溫，主要經濟體央行預料將持續降息。

Fed在9月17日會後宣布降息1碼，使利率來到4%至4.25%之間，為去年12月以來首度降息，多數決策官員並預測年底前還會降息2次，市場並押注2026年年底利率將低於3%。

若2026年通膨續降 OECD預料主要央行續降息

儘管美國總統川普任命的Fed新理事米蘭9月19日表示，此次降息行動已開啟寬鬆週期，但Fed主席鮑爾在9月23日的談話中又說，目前Fed面臨通膨上行與就業下行風險並存的「艱難局面」，決策官員權衡是否降息之路可能充滿挑戰，利率走向仍得視經濟數據而定，凸顯Fed並未開啟持續且長期性降息週期。

加拿大央行9月17日宣布降息1碼，利率來到2.5%，主因經濟持續疲軟，失業率上升，且通膨走升的風險降低；儘管與美國關稅相關的不確定性仍存在，短期不確定性或已有所下降，預期未來將持續降息。

英格蘭銀行9月18日宣布維持4%利率不變，主因英國通膨居高不下，經濟成長停滯不前。經濟學家認為，英格蘭銀行在11月會議降息的可能性仍未明朗。英格蘭銀行預估，英國9月通膨率可能攀抵4%高峰、高出該行設定目標2%的1倍，但預期通膨將於2026上半年回落。

歐洲央行在9月11日宣布維持利率2%不變，主因歐元區經濟處於良好狀態，且8月通膨率僅2.1%，與設定目標2%相近。該行強調，未來將根據經濟數據變化，在逐次會議中評估並確定合適的利率政策立場，不會設定特定的利率路徑。

由於國內政治不確定性與經濟前景存在疑慮，儘管日本8月通膨率達2.7%，日本銀行9月19日維持利率0.5%不變，但宣布開始減少持有的指數型股票基金（ETF）與不動產信託基金（REIT）部位，繼續邁向貨幣政策正常化。

市場押注日銀10月升息 與主要央行背道而馳

在這次會議中，日銀2名貨幣政策委員對維持利率不變投下反對票，主張應升息1碼，市場預期日銀升息的腳步近了，導致日本10年期公債殖利率在9月22日當天一度揚升0.015個百分點至1.65%，創2008年7月以來最高。市場押注日銀在10月會議上升息的機率達56%，若日銀真的在10月升息，將與其他4大央行利率走向背道而馳。

OECD表示，隨著全球經濟成長放緩，預期多數主要央行來2026年將調降借貸成本或維持政策寬鬆，只要通膨壓力持續減輕，預期Fed在就業市場疲弱的情況下將進一步降息，除非高關稅引發廣泛的通膨；加拿大央行和英格蘭銀行料將逐步降息，而歐洲央行將按兵不動，因歐元區通膨接近其2%目標；日本銀行則將調高利率，並退出寬鬆貨幣政策。

