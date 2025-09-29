〈財經週報-降息行情〉Fed降息+地緣政治 市場預期金價挑戰4000美元

美聯準會重啟降息與全球地緣政治風險交錯下，國際金價持續走高，市場普遍認為金價挑戰4,000美元只是時間問題。（彭博）

記者陳梅英／專題報導

美國聯準會（Fed）重啟降息與全球地緣政治風險交錯下，國際金價持續走高，9月23日高點已升至每英兩3,791美元，刷新歷史紀錄。儘管短線漲多恐引發獲利回吐，但多重利多支撐下，中期看漲氛圍濃厚，市場普遍認為金價挑戰4,000美元只是時間問題。

分析師指出，此波金價強勢回升來自三大推力︰首先，Fed降息循環啟動，市場預期10月與12月仍各有一次降息，除非通膨數據再度惡化，否則黃金將維持「易漲難跌」格局。雖然Fed主席鮑爾對降息表態偏謹慎，帶動美元一度反彈，導致金價出現小幅回落，但市場普遍視之為健康修正。

其次，地緣政治風險急速升溫，美副總統范斯公開批評總統川普對俄烏戰爭缺乏具體解方，歐洲多國則由法國領銜承認巴勒斯坦國，對以色列形成外交壓力；國際局勢詭譎，推升市場避險需求，帶動資金大舉湧入金市。第三，全球央行積極增持黃金儲備，市場對通膨及資產泡沫的警惕，也為金價提供堅實支撐。

國際主要機構近期相繼調升金價預測，德意志銀行最新報告指出，2026年黃金均價可望升至每英兩4,000美元，理由包括央行買盤穩健、美元中期偏弱，以及Fed政策可能延續寬鬆。摩根大通同樣預測金價將於2025年底至2026年中逐步邁向4,000美元大關；高盛則認為避險需求與央行增持是主要推力，若地緣政治風險持續升高，金價仍有進一步上行空間。

不過，部分分析師也提醒風險，短線金價已進入超買區，若美元意外走強或美債實質利率上升，恐壓抑金價表現；若全球股市回穩、風險偏好回升，也可能分流部分避險資金。

展望後市，專家普遍認為黃金具備「中期續漲」條件，Fed若持續降息、美元偏弱，將為金價提供最直接支撐；全球央行強化黃金儲備，帶來長線需求；地緣政治與債務風險未解，避險買盤將持續湧入。然而，投資人仍須審慎觀察美元走勢、利率變化與技術面修正壓力，以妥善掌握進出場時機。

若Fed續降息 美元有下探壓力

另外，Fed於9月中宣布降息1碼後，也引發全球外匯市場劇烈波動，美元先貶後升，也使新台幣匯率走勢震盪。

國銀主管認為，投資人原先預期Fed將啟動更大幅度的寬鬆循環，但從鮑爾強調經濟下行與通膨風險並存的公開談話來看，未來Fed降息節奏可能不會過於激進，一切還是取決於經濟數據而定。亦即，若美國通膨持續下滑、就業降溫，美元有壓力下探，但若數據反彈，美元仍具支撐。

國銀主管指出，新台幣後續走勢、美元強弱與外資動向仍是關鍵。若Fed持續降息，美元走弱環境將有利資金流向亞洲市場，新台幣中期有升值空間；不過，台灣為出口導向經濟體，若全球需求放緩或半導體景氣反轉，將拖累新台幣表現；同時，央行一向不樂見匯率過度波動，必要時可能透過干預手段維穩，因此，新台幣短期仍以震盪為主。

台灣銀行董事長凌忠嫄先前表示，觀察新台幣中長期變動區間大概落在29元至33元左右，台銀預估短期在29元至31元波動。

