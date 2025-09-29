貿協新德里形象展 3天創23億商機

外貿協會在印度首都新德里舉辦的台灣形象展正式閉幕，三天創造約二十三億商機，展現台灣供應鏈在印度市場的高度發展潛力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會在印度首都新德里舉辦的台灣形象展正式閉幕，本屆展覽聚焦無人機、綠色轉型、自動化設備及食品等領域，吸引當地產業與大型企業關注。根據統計，本月二十五至二十七日展期共吸引一．三萬人次參觀，創造七七〇〇萬美元（約二十三．四六億台幣）商機，展現台灣供應鏈在印度市場的高度發展潛力。

貿協指出，台商在當地設置的太思科技，本次展出首度亮相新型無人機，今年已於印度完成實地飛行測試，並受邀參與當地軍方標案。該公司除了在偵察應用外，也計畫將產品拓展運用至智慧農業的農藥噴灑與精準作業，估計商機可達一一〇〇萬美元。

請繼續往下閱讀...

綠色主軸方面，浩瀚動力針對印度市場推出新型電動貨卡馬達與控制器，並與印度汽配大廠Shriram Pistons & Rings合作，短期商機上看五十萬美元。翔兆科技則展出以「光合離子化（PHIT）」技術打造的免耗材空氣淨化設備，涵蓋家用、車用、商用及攜帶型產品，吸引當地電子製造龍頭企業關注。

另外，台達電展現物聯網（IoT）智慧製造、電動車與室內空氣品質三大方案，針對大德里地區空污問題推出高效淨化解決方案；滾珠螺桿大廠上銀科技接觸印度知名汽車彈簧製造商Toyo Springs，雙方有望在維修領域展開合作。

東佑達則與日商K商達成合作共識，奇美車電因應印度強制車輛加裝行車安全設備的新法規，瞄準車載影像辨識系統需求，鎖定商用車市場，預計與南印合作夥伴簽訂MOU。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法