綠電交易 估明年提前破百億度大關

累計綠電憑證發放張數逾983萬張，綠電轉供交易量逾98.3億度，明年可望提前突破百億度規模大關。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕「綠電身分證」再生能源憑證（T-REC）發放張數逐年跳躍式成長，T-REC成交張數累計逾八九三萬張，綠電轉供交易量逾八十九．三億度，經濟部原預計綠電交易在二〇二七年達百億度規模，隨數座離岸風場接連併網，可望提前在明年突破百億度大關。

觀察歷年T-REC發證概況，二〇一七至二〇一九年新增張數以萬為單位，二〇二〇、二〇二一年新增憑證張數擴大至以十萬為單位；自二〇二二年以來，每年新增張數以百萬張為單位，去年發放約三二〇萬張，今年前八月已發放約二四五萬張。

根據國家再生能源憑證中心統計，截至今年八月，T-REC累計發放約九八〇萬張，相當於九十八億度綠電，其中光電占比四十七．五％、風電占四十六．四％，風電占比超車光電指日可待。另，T-REC成交張數累計約八九三．七萬張，綠電轉供交易量累計逾八十九．三億度。

離岸風電第二階段潛力場址風場力拚二〇二六年併網商轉，規劃今年併網的風場就有台電二期風場、沃旭大彰化西南第二階段及大彰化西北風場，海龍風場則在明年併網，預期明年T-REC發證張數激增，綠電交易市場可望提前在明年突破百億度。

至於綠電轉供交易，台電表示，未來預期光電大型案場、離岸競價及區塊開發風場將直接進入市場售電給用戶（由台電電網轉供），不再躉售台電，二〇二四年綠電轉供度數已達三十億度，較二〇二三年成長七十六％，預計今年度轉供度數將達五十億度，二〇二六年起更上看百億度，呈持續成長趨勢。

