正港「金飯碗」 金融業平均年收續居冠

2024年所得收入者按教育程度分

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據主計總處資料，二〇二四年所得收入者可支配所得，以「金融、保險及不動產業」平均九十二．五二萬元蟬聯冠軍，「公共行政及國防；強制性社會安全」八十六．七八萬元居第二，「專業、科學及技術服務業」八十．四一萬元排第三，顯見「金飯碗」、「鐵飯碗」及科技業仍具優勢。

「所得收入者」包括受僱者、自營作業者及無業家庭經濟戶長等，「所得收入」則包含受僱報酬、產業主所得、財產所得收入、自用住宅設算租金收入、移轉收入等。二〇二四年全體所得收入者可支配所得平均數六十．五九萬元、年增二．九九％，中位數四十九．九九萬元、年增五．六六％。

請繼續往下閱讀...

各行業中，可支配所得平均數前三名為「金融、保險及不動產業」九十二．五二萬元、年增九．一二％，增幅居冠；「公共行政及國防；強制性社會安全」八十六．七八萬元、年增四．四七％；「專業、科學及技術服務業」八十．四一萬元、年減〇．五二％。倒數三名，仍為「無行業」四十．八一萬、「農林漁牧業」五十．一四萬、「支援服務業」五十三．七七萬元，但「無行業」及「支援服務業」均年增六％以上，增幅分居二、三名。

以中位數看，前三名為「公共行政及國防；強制性社會安全」七十九．九五萬元、年增二．二三％，「金融、保險及不動產業」七十五．八三萬元、年增六．八六％，「電力、燃氣、用水供應及污染整治業」六十七．八六萬元、年增五．四％。倒數三名為「無行業」廿九．三三萬、「農林漁牧業」四十．五八萬、「住宿及餐飲業」四十六．五七萬元。

另，按職業別分，「民意代表、主管及經理人員」可支配所得平均數一五〇．〇七萬元、中位數一二八．八二萬元最高，「專業人員」平均數九十七．一一萬元、中位數八十三．一九萬元次之。而「其他」平均數四十一．三七萬、「基層技術工及勞力工」四十四．八八萬元較低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法