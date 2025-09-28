AI需求帶動 台積電今年用電占比挑戰10%

台積電用電占比（製表︰記者林菁樺 圖︰路透檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕根據台積電最新永續報告書，二〇二四年包括綠能在內的電力消耗總量達二五五．五億度，對比去年全國電力消費總量二八三八．二億度，占比達到九％而續創新高，較二〇二〇年占比不到六％更是明顯成長；經濟部預估，在美國關稅因素攪局下，今年傳產景氣疲弱、但AI（人工智慧）相關產業持續熱絡，台積電今年用電占比估將首度突破十％大關。

二〇二二、二〇二三年因疫情影響經濟活動、產能利用率下降，全國電力消費連續兩年衰退；而台積電上演「一個人的武林」，電力消耗總量在二〇二二年突破二百億度後，從未受到疫情等因素干擾，不僅沒衰退還獨自成長。

去年因AI浪潮席捲，帶動半導體產業需求，全台總電力消費量回到二八三八．二億度的歷史新高；台積電單一公司電力消耗總量也來到新高的二五五．五億度，其中非綠能二一九．四億度、綠能三十六．一億度，台積電占全台電力總耗電量九％，持續創下新高。

今年起直接使用離岸風電

台積電已訂出中長期使用綠電目標，二〇三〇年綠電占比六十％，二〇四〇年達到一〇〇％使用綠能。根據報告，台積電至去年底，使用綠電比例為十四．一％，累計簽訂四．四GW再生能源契約，已超越全台離岸風電目前併網總量，顯示其積極布局綠電供應；自今年起也將首次直接使用台灣離岸風電，成為國內風電轉供給私人企業的首例。

為提高綠電使用效率，台積電參與經濟部、台電推出的「綠電分配沙盒計畫」。過去再生能源轉供必須在合約上固定載明各廠區的再生能源裝置容量，限制彈性；但在「沙盒」機制下，台積電全台各廠區被視為同一大用戶，可將購買的綠電集中管理、依需求自由分配至各廠區，讓台積電在邁向更高綠電占比的目標上更有彈性。

