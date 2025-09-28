美印關係降溫》黃志芳：T+I雙重布局 台供鏈展韌性

貿協董事長黃志芳指出，美中競爭加劇，台灣業者可發揮「Taiwan+India」的雙重布局優勢，展現供應鏈韌性。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新德里報導〕美國自八月二十二日起對部分印度商品加徵五十％關稅，率團前進印度台灣形象展的外貿協會董事長黃志芳直言，短期確實會對在印度設廠的台灣業者造成壓力，部分產品可能面臨產能調整與出口轉單問題；但這也可能帶來轉機，因美國進口商需尋找替代來源，部分台灣廠商或因此受惠，形成「轉單效應」，更重要的是，電子製造相關產品未在加徵清單內，台灣業者仍能發揮「Taiwan+India」的雙重布局優勢，展現供應鏈韌性。

黃志芳強調，印度現在已超越日本，躍升為全球第四大經濟體，以十四億人口紅利支撐社會高速成長，長期潛力不容忽視，即便短期承受國際關稅挑戰，印度透過新稅制（GST）大幅降低數百項民生用品消費稅，勢必刺激內需，加上市場多元化布局的推進，有利於進一步吸引外資；對台灣企業而言，這正是貼近內需、減少對單一出口市場依賴的契機。

面對中、日、韓與歐美業者激烈競爭，黃志芳認為，印度市場已逐步由「價格導向」轉向「品質導向」，台灣正好具備切入優勢。

與中國相比，台灣更能提供高附加價值與技術密集產品；而與歐美日韓相比，台灣的中小企業網絡靈活，能更快滿足印度瞬息萬變的需求，包括半導體、電子零組件、綠能電動車、醫療與智慧健康，以及精密機械與智慧自動化，都是雙方最具互補性的領域。

針對語言、文化與法規差異帶來的挑戰，他建議，台灣業者應採「因地制宜」策略，避免貿然全面進軍，宜先聚焦特定區域與產業，再逐步擴展；外貿協會已在新德里、孟買、清奈與加爾各答設有據點，並透過拓銷團與買主邀訪，協助業者獲取第一手市場資訊，減少在地落差。

