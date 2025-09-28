黃志芳：美中競爭加劇 印度不可忽視

外貿協會台灣形象展連續八度於印度舉辦，貿協董事長黃志芳（中）指出，美中競爭加劇，分散布局才能保持韌性，印度是繼東協之後的重要新根據地。（記者方韋傑攝）

台灣形象展八度前進印度

〔記者方韋傑／新德里報導〕外貿協會台灣形象展連續八度於印度舉辦，貿協董事長黃志芳指出，隨著美中競爭加劇、地緣政治不確定性升高，供應鏈瓶頸與能源轉型壓力同時存在，促使各國企業重新檢視經營模式；對台灣而言，避免過度依賴單一市場、加強分散布局，是保持韌性的必要之舉，而印度依然是繼東協之後的重要新根據地。

供應鏈短鏈化＋區域化

台印在南印度共建新供應鏈

他分析，近年來供應鏈「短鏈化」與「區域化」趨勢愈發明顯，印度憑藉龐大的人口紅利與政策誘因，成為全球製造業新興的戰略重心。

印度政府積極推動基礎建設升級與數位轉型，並透過「在印度製造」（Make in India）與「生產力激勵補助」（PLI）等政策，提升工業在GDP（國內生產毛額）的比重，創造就業並吸引外資，朝「世界製造基地」邁進。

黃志芳強調，這些政策吸引台灣電子製造與IC設計業者加碼投資，不僅看重政策紅利，也看好印度的人才資源與創新能量。從現況來看，南印度的泰米爾納度邦已成為該國電子產品出口重鎮，吸引蘋果等國際品牌深化供應體系，台灣零組件與系統廠商相繼進駐，逐步形成「台印共建新供應鏈」格局。

他指出，二〇二四年台灣對印度出口金額達七十八．九億美元，年增率高達三十一．三％；今年前八月出口額達五十九．七億美元，較同期成長十五．七％，其中半導體相關產品增幅尤為顯著；除電子產業外，能源、智慧製造、生技醫療與綠色交通等領域，都是台印合作可望拓展的方向。

