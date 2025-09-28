美100％藥品關稅 排除歐盟日本

美國總統川普25日宣布對進口藥品課徵100％關稅，並於10月起生效。白宮26日表示，排除日本與歐盟，至於貿易協議未包括藥品的英國，仍是100％關稅。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十五日宣布對進口藥品課徵一〇〇％關稅，並於十月一日起生效，引發全球嘩然。白宮二十六日表示，與美國簽訂貿易協議的日本與歐盟，將依協議課徵十五％關稅，至於協議內容未包含藥品稅率的英國，則仍將課徵一〇〇％關稅。

川普在其社群平台「真相社群」發文說，「從二〇二五年十月一日起，我們將對所有品牌或專利藥品課徵一〇〇％關稅，除非公司正在美國興建他們的製藥廠」。

請繼續往下閱讀...

川普上月揚言，輸美藥品關稅可能最終高達二五〇％，最初將對藥品課徵較低關稅，以鼓勵藥品產線移回美國，然後在一年至一年半後「極大化」，把關稅拉到一五〇％，接著上調至二五〇％。

今年多家藥商已承諾投資3500億美元

華爾街日報報導，近幾月，包括禮來、阿斯利康、羅氏與葛蘭素史克等大型藥廠宣布投資美國。今年以來，已有十幾家藥商承諾未來五年投資美國三五〇〇億美元，用於在美生產與研發。報導說，美國約有九成的處方藥是學名藥，不受一〇〇％關稅的影響。

白宮官員昨天指出，依據架構協議，歐盟藥品的關稅上限為十五％，日本藥品也依據協議課徵。美日聯合聲明指出，美國對日本藥品與半導體課徵的關稅不應超過對其他國家，包括歐盟的關稅。

他也指出，英國雖與美國達成貿易協議，但對藥品關稅稅率還未有共識，因此英國藥品將面臨一〇〇％關稅。

除藥品外，川普二十五日也發文說，將自十月一日起，對重型卡車課徵二十五％關稅，對所有櫥櫃、浴室櫃，以及相關產品課徵五十％關稅，對軟墊家具課徵三十％關稅，因為其他國家將這些產品大規模「湧入」美國，這是不公平的，他說，「為了國安等其他理由，務必要保護我們的製造業」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法