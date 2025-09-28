施壓在美設廠 川普擬課晶片商品稅

美媒報導，川普政府考慮根據外國電子產品中的晶片含量課徵關稅，以施壓企業將製造轉移至美國。（路透）

從進口電子商品的晶片含量估值 課徵一定比例關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，三名知情人士披露，川普政府考慮根據外國電子產品中的晶片含量課徵關稅，以施壓企業將製造轉移至美國。報導說，依據這項過去未曾曝光的計畫，美國商務部將對產品中的晶片含量估值，課徵一定比例關稅。

知情人士：基準關稅25％ 歐日進口15％

美國商務部對此沒有立即回應。白宮發言人德賽在被詢問細節時表示，「半導體產品對經濟與國家安全至關重要，美國不能倚賴外國進口」。他指出，「川普政府透過關稅、減稅、放寬管制，以及豐沛的能源等周密與多層面策略，推動關鍵製造業回流美國」。

路透徵詢的一名消息人士透露，商務部考慮對進口電子器材中的晶片相關內容物課徵二十五％關稅，自日本與歐盟進口的電子產品則課徵十五％關稅；他強調，這些是初步數字，有可能會調整。

美消費性電子產品恐漲價 並推升通膨

報導指出，如果該計畫一旦實施，從電動牙刷到筆電等範圍廣泛的消費性電子產品恐被迫漲價，進而推升通膨。

保守派智庫「美國企業研究所」經濟學家史崔恩（Michael Strain）指出，該計畫可能推升消費產品價格的時點，正值美國面臨通膨問題之際，美國的通膨明顯高於聯準會的二％目標，而且加劇升高。他補充，即使本土生產相關產品，價格可能也更高昂，因為對生產這些產品的關鍵進口材料課徵新關稅。

川普上任以來，多次揚言將對半導體課徵高關稅，以期激發晶片在地製造、重塑全球供應鏈。在傳出上述計畫前一天，美國媒體也披露，川普政府考慮要求晶片製造商在美國生產的半導體數量須與其客戶從海外製造商的進口量相當，若長期沒有維持一比一的企業，必須支付關稅。

川普上月表示，將對半導體進口課徵一〇〇％關稅，但對於在美生產或承諾在美生產的企業則可豁免。全球晶片巨頭台積電與三星電子皆在美國興建晶圓廠。

三名消息來源說，美國商務部曾提議晶片製造工具豁免關稅，以避免升高在美生產半導體的成本，損害川普的半導體製造回流計畫，但白宮對此計畫不滿，因為川普不喜歡豁免。

