新人事令公布／擴大美國廠量產 台積電鐵三角就位

台積電新人事令凸顯加速推進美國廠先進製程量產腳步，重要性超越在其他國家布局。（資料照）

莊瑞萍接執行長 加速先進製程

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）昨日公布美國亞歷桑那子公司董事及執行長將由現任王英郎改由莊瑞萍接棒，今年10月1日起正式生效，同時對內公告王英郎階段性任務已完成，同日回任及繼續擔任台積電營運副總的主管職，德國廠則由Christian Koitzsch繼續擔任主管。

這項新人事令凸顯兩層意義，一是台積電加速推進美國廠先進製程量產腳步，重要性超越在其他國家的布局，莊瑞萍是台積電先進製程戰將，留美又待過英特爾，被認為接棒執行長應能挑起重任；二是王英郎回台，代表他將有機會競逐新一代接班人，今年底能否與另一位副總張宗生同晉升資深副總將是觀察指標。

王英郎調回台 牽動後續人事

台積電前年4月派任王英郎擔任美國亞歷桑那廠執行長，隨著美國一廠克服建廠、裝機、試產等挑戰，並邁向量產，去年底業界即傳出王英郎完成階段性任務，將被調回台灣，但面對剛量產非常時期，加上今年川普重返白宮推動關稅大戰，高喊美國製造，台積電加碼投資美國千億美元，王英郎回台時程出現變數，昨公告人事令，他終於可回歸台灣，後續人事布局也受到矚目。

美國廠重要性 超越其他布局

業界認為，台積電正加速推進美國先進製程量產規模，重要性超越在其他國家的布局，從德國廠、熊本二廠進展緩下來就可得知。台積電美國廠繼去年董總變動之後，今年8月起，高階主管吳怡璜率先回台接掌品質暨可靠性組織，調派長期培養的廠長級主管滕立功、蘇斌嘉赴美，兩人都與莊瑞萍有共事經驗，將形成擴大美國量產的「鐵三角」。

業界指出，王英郎為本土博士，待人處事有其過人之處，莊瑞萍也有其優勢。他於1997年進入台積電從副理做起，一路升任到南科18A廠資深廠長，帶領團隊達成5奈米大規模量產有功，累積豐富的生產製造經驗。他處事能幹、果決，為人機靈、幽默，講起冷笑話功力直追魏哲家，尤其他擁有美國史丹佛大學雙碩士學位，也曾在英特爾等公司工作，英文能力好，業界認為他應能挑起美國廠重任。

