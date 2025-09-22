晴時多雲

〈財經週報-本週熱點〉外銷訂單有望連7紅 景氣續亮綠燈

2025/09/22 05:30

8月外銷訂單有望達550億美元以上，年增率逾1成，寫下連7紅。（歐新社）8月外銷訂單有望達550億美元以上，年增率逾1成，寫下連7紅。（歐新社）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣有多項重要經濟數據發布，其中，經濟部將公布8月外銷訂單有望達550億美元以上，年增率逾1成，寫下連7紅；國發會將公布景氣燈號則預估續亮綠燈，象徵景氣維持穩定。

根據經濟部統計，7月外銷訂單金額達576.4億美元，創下歷年同月新高，年增15.2%，優於市場預期。主要受惠於人工智慧（AI）伺服器、雲端資料中心、高效能運算以及半導體相關需求強勁，帶動資通訊產品與電子零組件出口暢旺。經濟部預估，8月外銷訂單將落在555億至575億美元之間，年增10.5%至14.5%，有望連續7個月維持正成長。

另，7月台灣工業生產指數達113.53，年增18.11%；製造業生產指數114.22，年增19.55%，雙雙刷新歷年同月新高，並已連續17個月維持正成長。經濟部預期，因基期墊高，下半年製造業生產指數增幅將趨緩，但連18紅應無懸念。

行政院主計總處則將發布8月失業率數據。由於7、8月有畢業生尋職等季節性因素，預估8月失業率仍將較7月上升，至於對等關稅上路後的效應是否顯現則有待觀察。從資料來看，7月失業率為3.40%，較6月上升0.04個百分點，為連續2個月上升，為近九個月最高，但仍是25年同期最低，顯示國內就業情勢仍穩定。

國發會本週將揭曉8月景氣燈號，儘管對等關稅於8月上路，但出口、民間投資表現佳，股市熱絡，預期8月燈號續亮綠燈機率高。

7月景氣燈號綜合判斷分數為29分，與6月持平，9項構成指標燈號均維持不變；景氣領先指標續為下滑，但同時指標維持上升，國發會表示，這意味國內景氣穩定，但須密切關注後續變化。

