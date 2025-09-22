晴時多雲

〈財經週報-台股熱點〉等待關稅利空出盡 IC設計更強

2025/09/22 05:30

IC設計族群營收與EPSIC設計族群營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

台股上週再創歷史新高，IC設計族群表現不俗，股王信驊（5274）上週五一度創下5,355元的歷史新高價，IC設計龍頭聯發科（2454）也一度創波段新高，而因記憶體報價上漲，記憶體相關IC設計廠群聯（8299）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）也出現急漲。IC設計業者表示，AI（人工智慧）帶動多元應用，包括AI伺服器、車用、無人機、AI手機、AI PC、AI眼鏡等市場有望成長，隨著關稅議題干擾結束，局勢更加明朗後，客戶下單意願會更加明確。

近期市場動態顯示，傳統硬碟HDD缺貨情況逐漸浮現，提升雲端服務供應商（CSP）在資料中心導入固態硬碟SSD的意願，進一步推升NAND快閃記憶體後續報價，整體NAND市場第二季已有逐步回溫跡象，繼SanDisk宣布漲價後，美光也暫停DRAM、NAND報價，不論是DDR4、DDR5、NAND Flash價格皆全面上漲，強化市場對上漲的預期心理，也讓記憶體供應鏈迎來大漲價時代，帶動記憶體相關個股強勢表態。

群聯8月自結每股稅後盈餘達3.15元，較去年同期大增，群聯表示，NAND原廠已陸續啟動價格調整，群聯也將持續強化與NAND原廠合作，以確保供貨能滿足客戶的多元需求，並抓住市場復甦帶來的成長契機。

法人分析，PC、NB與手機相關消費性電子IC上半年因中國補貼與關稅提前拉貨，下半年成長相對放緩，反倒是記憶體市場出現翻轉，可多留意記憶體相關IC設計個股；此外，矽智財（IP）廠商因AI帶來更多應用，也值得關注。

