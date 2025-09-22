〈財經週報-台股熱點〉邁向多頭格局 DRAM將旺到明年

DRAM族群營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

記憶體產業邁向多頭格局，DRAM廠南亞科（2408）上週公布8月單月轉虧轉盈，加上外資與本土法人紛調升記憶體投資評等與目標價，市場預期DRAM將旺到明年，激勵記憶體族群持續出現價量俱揚的走勢。

因三星、SK海力士與美光等大廠轉積極投入AI相關的高頻寬記憶體（HBM），並退出或減少生產較低容量的DDR4，致使出現供給短缺，進而激勵現貨價與合約價持續上漲。法人預估，今年第4季到明年都將存在短缺，價格上漲、廠商毛利率也會上升，主要生產DDR4的南亞科8月已轉虧為盈就是一例。

請繼續往下閱讀...

華邦電（2344）也是DDR4短缺受惠廠商，此外，近期儲存型（NAND）快閃記憶體、NOR快閃記憶體也出現漲價或缺貨現象。外資法人指出，NOR快閃記憶體供給缺口可能維持在低個位數百分比，並延續到明年上半年，需求也因季節性帶動有機會回升。AI導向的eSSD需求增加，鎧俠與美光減少產出，致使NAND快閃記憶體也因供不應求而激勵價格上揚，到今年底都將呈現好光景。華邦電、旺宏（2337）都皆生產NAND、NOR快閃記憶體。

隨著記憶體漲價熱延燒，法人預期記憶體廠下半年營運將比上半年好，營收可望逐季成長，第3季包括華邦電、南亞科不排除提早單季轉虧為盈，旺宏、力積電（6770）則可望虧損收斂；記憶體模組廠則有機會獲利較上季增長。

華邦電上週五股價一度達34.3元，最後收33.5元，週漲逾3成；力積電也代工利基型記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約3-4成，預期漲價有助代工量與價持穩，上週五股價最高達23.15元，週漲約23%；旺宏股價最高觸及28.9元，最後收27.85元，週漲23%；南亞科收79.2元，週漲近38%，四檔記憶體包辦台股上週五成交量前4名。不過法人提醒，記憶體近期股價漲幅大，投資人需留意震盪風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法