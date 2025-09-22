〈財經週報-投資觀點〉台股創新高後權證投資策略

台股千金股已超過20檔以上，，權證是降低投資門檻、擴大市場參與之重要工具。（資料照）

■彭志弘

今年以來台灣股票市場展現強勁的韌性，歷經4月美國對等關稅及半導體關稅所造成全球股市衝擊後，隨各國陸續與美國談判赴美投資達成協議，攸關台灣半導體產業發展的半導體關稅，也取得在美設廠或承諾投資即可豁免的優惠，關稅政策不確定性消退，AI浪潮推動全球科技大廠增加資本支出，台灣在AI產業供應鏈具關鍵地位而持續受惠，加上美國就業市場降溫，促使聯準會（Fed）在9月啟動預防性降息，使加權指數在創下歷史新高站上25,000點的新里程碑。

台股千金股已逾20檔 權證可降低投資門檻

目前AI發展已不再僅侷限於高階晶片與伺服器製造，隨著AI技術的成熟和應用場景的擴張，AI成為重要的基礎建設，各國主權基金的積極參與也提升AI成為國家資本驅動的全球戰略性產業，市場資金持續簇擁AI相關個股更重塑資本市場版圖，具備題材與業績成長潛力的個股成為資金快速進駐的重點，台股千金股已超過20檔以上，預期將有更多受惠AI趨勢的股票成為高價股，此時正是台灣權證市場尋求蛻變的絕佳契機，權證將不僅是提供槓桿的商品，更是降低投資門檻、擴大市場參與之重要工具。

儘管台股創下新高，盤面上依舊有不少基期低、有題材的標的可以選擇，投資人可善用權證投入金額低、高槓桿特性來參與波段行情漲幅，先透過各券商提供之權證篩選介面，選取價外程度20%以內至價平、距到期日3個月以上、掛單數量百張以上、買賣價差比低的權證。行情急漲買認購權證，要避免在標的股票漲停時追價，因標的股票漲停時，證券商無法買入股票避險，故不會提供權證委賣之報價，此時盤面上可能是其他投資人的委賣單，價格或偏高，買權證要避免在股票漲停時交易，才不會買到偏離行情的價格。

行情大漲許多權證成為深價內權證，投資人常詢問如要出場是申請履約或是盤面賣出權證較佳？由於權證價值包括內含價值與時間價值，如距到期日尚有一段期間，即使權證處深價內仍有相當時間價值，申請履約賣出現股等同放棄了時間價值，因此盤面賣出仍較為適宜。此外，投資人應關注所選的權證條件是否合宜，無須追買盤面上成交量大的權證，一昧追逐瞬間成交量大權證反而容易買到委賣價格拉開的價格，增加操作成本。投資人可由法人持續買進且位階低股票入手，觀察股票之技術型態並設定股價的發動點，而若型態發展受破壞也要設定離場點，以此規畫股價點位，做為權證進出的訊號。若能善用權證工具多、空靈活操作，並做好風險控管，不論後續資金行情持續延燒或是退潮，都會有不錯的收穫。

（作者為兆豐證券金融商品業務本部資深協理）

