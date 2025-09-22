晴時多雲

〈財經週報-投資觀點〉AI走入眼前：智慧眼鏡題材啟動，誰能接住資金的下一站？

2025/09/22 05:30

智慧眼鏡可能成為「下一個平台入口」的載體。圖為宏達電AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」開賣情形。（資料照）智慧眼鏡可能成為「下一個平台入口」的載體。圖為宏達電AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」開賣情形。（資料照）

■陳昭維

從邊緣題材到市場焦點，智慧眼鏡重新啟動

智慧眼鏡曾被視為科技圈的「實驗性夢想」，多年來始終未真正走入主流。然而，近期這項題材再度回到市場視野，並非空穴來風，而是AI應用正從雲端模型，逐步轉進消費端、穿戴端，重新定義裝置的存在形式。

9月，宏達電發表 VIVE Eagle，主打 AI 語音助理與即時運算功能，成為少數定位明確的「AI智慧眼鏡」產品。而早一步推出的 Ray-Ban Meta 已在歐美取得不錯回響。包括Google、三星在內的科技巨頭，也被傳積極佈局類似終端裝置，形成一波「平台轉場」前哨戰。

這股動能，並非單一硬體更新，而是顯示 AI 產業鏈正尋找「貼近用戶」、「功能整合」的新載體。

語音助理、平台入口，智慧眼鏡的進化目標更明確

不同於過往偏重影像娛樂的設計，新一代智慧眼鏡更聚焦於「語音即時互動」、「AI助理反應」與「生活場景串接」。Ray-Ban Meta除能拍照、聽音樂，更能透過語音回訊、語音搜尋與互動問答，逐步建構個人 AI 助理的終端形態。

這種轉向，讓智慧眼鏡不再只是科技嘗試，而是可能成為「下一個平台入口」的載體——從手機主導的人機介面，進化為「語音+感測+穿戴」三位一體的互動新場景。

這對晶片整合、語音辨識、低功耗運算與輕量材料等供應鏈環節，都是一場全新評價機會。

從概念題材轉為布局選擇，投資人該看哪些指標？

目前智慧眼鏡的終端滲透率仍低，屬於早期市場。但與其說它是炒作題材，不如說是一場關於「未來選擇權」的投資布局。

真正關鍵的不是爆發力，而是方向感：誰能卡位語音平台、感測模組、AI晶片整合與供電管理的供應鏈角色？誰能參與國際系統廠的早期合作與測試？

與其等待終端爆發，不如提早關注具備：

技術參與度高（AI/語音/感測系統）平台導向思維（具模組/生態整合能力）輕量化、長續航突破（硬體優化能力）的潛在供應商，捕捉可能因應用成型而受益的領先者。

從科幻走向日常，智慧眼鏡或許比想像中更快落地

智慧眼鏡從未缺乏關注，缺的是「技術到位」與「場景具體化」的轉折。而這一輪 AI 運算能力提升、語音互動普及與平台端思維逐漸浮現，正在悄悄填補這段落差。

這不會是一波短線行情，而是一場裝置與應用「雙重創新」的提前布局。未來誰能真正打開語音平台的互動門戶、串接 AI 與生活場景的終端需求，誰就可能從「概念裝置」晉升為「平台級核心」。

對投資人而言，這場變革值得提早建立觀察名單，因為當「AI走入眼前」那一刻，資本市場的評價方式，也將重新定價。

（作者為群益金鼎證券公司數位業務處資深副總裁）

