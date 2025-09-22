〈財經週報-國際展望〉債券重返核心資產配置焦點 迎接收益與防禦並重的時代

美國8月零售銷售月增0.6%，顯示消費仍具韌性。（法新社）

■任詩琳

過去兩年利率劇烈震盪，市場幾度懷疑債券的避險價值，但隨著經濟與政策逐漸取得平衡，固定收益正重新回到資產配置的舞台中央，今明兩年已具備高收益與潛在資本利得的獲利動能。對債券投資人而言，這代表同時擁有高票息收入與資本利得潛力，如此雙重紅利機會的投資環境相當罕見，尤其對長期配置者而言彌足珍貴。

2022年至2023年間，美國十年期公債殖利率走揚至4.5%以上，一度接近5%，公司債價格回落，股債雙殺使不少配置策略失效。然而，時間證明短期波動無法改變債券的長期本質。截至撰稿日，中長天期投資級公司債殖利率約為4%至6%，非投資等級債則約爲7%至9%以上，這種高起點之收益率為投資人提供厚實的安全緩衝墊，同時創造額外資本利得及利差機會。

美經濟數據 反映民眾對前景悲觀情緒加劇

美國經濟數據方面，近期凸顯就業市場降溫與通膨壓力並存的矛盾局面。8月零售銷售月增0.6%，顯示消費仍具韌性；但勞動市場降溫跡象明顯，非農新增就業僅2.2萬人，失業率升至4.3%，創近4年新高。同時，過去1年內的非農就業人數已遭下修逾91萬，相當於月度平均減少7.6萬人，上週初次申請失業救濟金人數升至26.3萬人，亦為4年高點，顯示「低招聘、低裁員」的平衡正逐漸瓦解。另一方面，8月CPI與核心CPI年增率分別為2.9%與3.1%，仍高於聯準會2%目標，凸顯「通膨未完全受控、成長轉疲」的微妙形勢，停滯性通膨風險升高，且消費者信心出現壓力，9月密西根大學消費者信心指數降至55.4，為4個月低點，反映民眾對前景日益悲觀。

美國聯準會（Fed）已轉向寬鬆，2025年9月美國FOMC如期降息1碼至4.00%至4.25%，會後聲明淡化就業市場強勁之描述，聯準會主席鮑爾將關稅衝擊定調為短期效應，顯示決策層更擔憂勞動市場惡化，政策重心已由抗通膨轉向關注就業風險。就業疲態或將持續，故支持今年年底前再降息兩碼，惟考量通膨仍高於目標，降息步伐應採漸進，此次降息屬風險管理式(Risk-management)之預防性降息，預估明後兩年降息空間各為1碼，將聯邦資金利率逐步降至中性水準3%，後續進一步降息之幅度仍達125基點。

債券避險功能正逐步回歸

面對如此背景，債券的避險功能正逐步回歸。2022年間股債同跌僅是利率正常化的特殊情境，當前環境已截然不同，固定收益重新成為資產配置中的壓艙石。投資級債信用體質佳，抵禦信用利差擴大能力較穩健，適合作為長期核心持倉；新興市場債與非投資等級債為收益增強工具，預期新興市場債將受惠於全球寬鬆貨幣政策、資金流重分配及低估值持續表現亮眼，而非投資等級債以短存續期間之優勢降低利率風險，應依風險承受度多元布局全球債市，且依信用變化及市場狀況動態調整。

總結來看，我們預估2026年債券市場將展現少見的結構性優勢，高票息水準、降息循環開啟與避險功能並存，為長期投資人提供重塑固定收益配置的契機。這並非債市的最後入場點，而是一個全新週期的開端。唯有深刻理解債券的時間價值，並謹慎管控風險，才能在不確定性高、波動度加劇的市場中穩健掌舵，實現資產長期穩健增值。

（作者為聯邦投信固定收益部基金經理人）

