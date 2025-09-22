晴時多雲

〈財經週報-看盤焦點〉科技股利多 台股維持高檔震盪

2025/09/22 05:30

美降息1碼及美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，美股指數續創新高。（路透）美降息1碼及美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，美股指數續創新高。（路透）

■周敬烈

美國聯準會（Fed）如市場預期降息，美股指數近日續創新高，加上美國晶片大廠傳出入股投資案的消息挹注，帶動市場多頭氣氛；挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但波動幅度也隨之拉大。

19日台股早盤則是受到美科技股消息與晶片族群大漲激勵，再度來到歷史新高，不過，隨後大盤翻黑拉回整理，終場下跌190.99點，收在25,578.37點，成交量6,089.9億元。收線連四紅。

就利率政策部分，從聯準會最新會議中可以觀察到以下幾個重點：首先是美國對等關稅影響有望逐漸受控，雖然聯準會主席鮑爾淡化市場對積極降息憧憬，但這也恰恰反映穩健基本面支持政策保持彈性。展望後市，寬鬆政策週期、增長的企業獲利和經濟動能，均有助多頭行情延續。

隨著市場對降息的樂觀預期升溫，加上半導體需求前景穩健，在重要權值股支撐，加上受惠AI散熱需求續強，以及相關族群接棒表現下，交投熱絡，拉抬整體電子族群氣勢。

展望後市，AI生態系統的前景依然健康，多數AI相關企業管理層對未來趨勢保持正向，AI項目的進展仍穩步推進。另一方面在新AI資料中心建設公告、對新型推理AI模型對的強勁需求，以及更有利的高階晶片半出口政策加持下亦提振市場信心。

AI軍備競賽 台廠供應鏈看俏

展望後市，預期在AI軍備競賽下，全球主要雲端服務業者（CSP）持續加碼投資，資本支出動能可望延續至明年，再加上星際之門（Stargate）計畫及中東投資，有利於台廠AI供應鏈及半導體產業。

回到基本面，美國科技大廠法說對於全球AI基礎設施投資看法樂觀，市場持續在AI供應鏈中旬尋找新的投資機會，尤其上游零組件及原物料在短期產能無法開出，但技術及規格升級帶動的需求強勁，供不應求可望帶動漲價，近期成為資金追逐重心。

但因不少個股短線漲幅過大，當沖比率飆升，也加大盤中波動幅度。

另一方面，隨著美晶片大廠輝達GB系列產品生產良率改善，下游組裝廠出貨量逐季向上，帶動整體AI伺服器供應鏈營收及獲利持續走高，而CSP業者在採購晶片之外也持續開發自主ASIC。

中資廠難以低價競爭 台廠受惠最大

由於開發時間縮短，為控制產品良率，不論是晶片檢測需求及零組件原材料規格提升都處於訂單持續上修階段，尤其中資廠在地緣政治考量下難以低價競爭，台廠有望成為最大受惠者。具競爭力公司基本面需求無虞，在指數震盪過程加上短期獲利了結情緒雖可能造成個股股價賣壓，但卻提供籌碼換手沉澱的中長期買點。

其餘終端應用目前能見度仍低，工業及車用雖谷底已過，但復甦緩慢，低基期的消費電子雖Apple手機需求近期略為上修，但成長率有限，其餘產品旺季備貨效應則尚未出現。

（作者為安聯台灣科技基金經理人）

