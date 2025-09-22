晴時多雲

〈財經週報-第四季台股操作策略〉4.8萬架無人機採購案 軍工股股價衝破雲霄

2025/09/22 05:30

國防部軍備局釋出4.87萬架、總預算逾500億元的無人機採購案，軍工族群後市看好。 （中央社資料照）國防部軍備局釋出4.87萬架、總預算逾500億元的無人機採購案，軍工族群後市看好。 （中央社資料照）

記者王憶紅／專題報導

軍工族群前8月營收與EPS軍工族群前8月營收與EPS

明年國防預算達9,495億元、占GDP達3.3%，創歷史新高。法人指出，軍工族群在政策加持、無人載具應用獲得肯定下，後市仍看好。其中，國防部軍備局釋出4.87萬架的無人機採購案，最快可望在第四季有進一步的訊息釋出，軍工族群第四季股價不看淡。

國防部軍備局釋出2026～2027年4.87萬架、總預算逾500億元的無人機採購案，在全案依政府採購法，規劃採「公開招標」、「最有利標評選」及「複數決標」等方式下，目前尚屬徵求商情階段。市場人士指出，在第四季可望有進一步訊息下，包括漢翔（2634）、雷虎（8033）、長榮航太（2645）、中光電（5371）旗下中光電智能機器人、亞航（2630）等可望受惠。

漢翔聯手雷虎 研發中大型無人直升機

漢翔在無人機領域中，以發展無人機反制系統為主，日前與美國國防科技公司Shield AI完成正式合作協議簽署，雙方目標是打造一個涵蓋上游到下游，從製造生產、組裝測試到維修保固的先進無人系統生態系。漢翔也與雷虎正式聯手，共同投入新世代中大型無人直升機「T-400」的研發，目前已進行至原型機階段。

雷虎除與漢翔合作外，也與仁寶（2324）宣布建立策略合作關係，共同開發「全網整合通訊模組」，專為視距外（BVLOS）無人載具應用設計，更在航太軍工展上秀出整合中科院研製的作戰光學與彈藥系統解決方案，大秀武裝無人車（UGV）、攻擊無人直升機、反裝甲FPV自殺無人機及二款武裝無人船。

除無人機外，明年國防預算中，海軍統籌耗費180億元，採購攻擊型自殺無人艇，初步規劃分5年獲得1,320艘，而台船（2208）、龍德造船（6753）等可望受惠。

台船在航太國防展秀出首款殺手級應用FRP研發（纖維強化塑膠）「奮進魔鬼魚」魔鬼魚目前已經模組化，未來年產40艘，龍德造船也有自製黑潮無人船等無人載具，都將積極爭取海軍訂單。

