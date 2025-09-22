晴時多雲

〈財經週報-第四季台股操作策略〉伺服器需求續加溫 BBU供應鏈迎營運爆發期

2025/09/22 05:30

BBU族群前8月營收與EPSBBU族群前8月營收與EPS

記者歐宇祥／專題報導

AI伺服器與資料中心建置需求不墜，電池廠商下半年營運可望持續增溫。（資料照）AI伺服器與資料中心建置需求不墜，電池廠商下半年營運可望持續增溫。（資料照）

消費性電子市況平淡，不過AI伺服器與資料中心建置需求不墜，切入BBU（電池備援電力模組）的電池廠商下半年營運也正向，包含電池模組股王AES-KY（6781）、順達（3211）、加百裕（3323）、新盛力（4931）等廠商下半年起股價都一路向上，後續營運並可望持續增溫。

下半年是消費電子傳統旺季，不過今年因總經壓抑，下半年仍將是AI伺服器供應鏈的主場，BBU也因AI伺服器建置火熱、需求仍持續加溫。研調機構與法人認為，隨著AI晶片發展、功耗持續提升，除對散熱產品需求持續升級外，能源與供電穩定也帶動BBU、UPS（不斷電系統）產品需求。

AES-KY營運成長可期

AES-KY積極搶進BBU領域商機，因營收比重持續擴張，帶動今年營運全面回溫，至前8月累計營收為101.36億元、年增達69.4%，下半年股價漲近20%，目前維持高檔震盪。因AES-KY上半年BBU營收比重已經過半，法人預期全年比重有望達6至7成，而LEV（輕型電動載具）年底至明年需求也回穩，AES-KY整體營運成長可期。

順達前8月累計營收則為80.58億元，今年含BBU等產品線的非IT領域營收比重持續增加，該公司預估，今年非IT營收佔比至少有望達30%至40%，但IT領域則仍壓抑，加上新台幣匯率波動，全年業績將雙位數年減，不過下半年營運會優於上半年。

而加百裕近日則是因與策略夥伴系統電（5309）合作推進，公告系統電董事長李益仁將任加百裕副董，帶動近日股價交投轉熱，該公司公告8月稅後淨損698萬元，相對去年同期虧損明顯收斂約7成，每股稅後淨損0.07元，前8月累計營收為34.29億元、年減5.5%，年減幅度也持續收斂。

