〈財經週報-第四季台股操作策略〉新十大建設加持 矽光子可逢低布局

甲骨文拿下Open AI3,000億美元大單，供應商聯鈞將持續受惠。 （彭博）

記者王憶紅／專題報導

矽光子族群前8月營收與EPS

AI需求強勁，資料中心內的頻寬亦受算力提高而推升，而解決方案矽光發展已更趨成熟，再加上政府明年度編列311億元經費的「AI新十大建設」政策，積極發展矽光子、量子、智慧機器人、AI無人機與無人載具等關鍵技術。法人認為，在市場需求帶動、以及政策驅動下，矽光子、光通訊族群持續有表現空間、可逢低布局。

市場預估2025年800G光模組出貨由1,650萬顆上修至2,200萬顆，2026年有望成長到約3,500萬顆，預期800G光收發模組、800G矽光模組以及800G交換器相關供應商可望受惠。

甲骨文大單帶動 聯鈞續受惠

聯亞（3081）為光收發模組磊晶片製造廠，終端應用在資料中心，美國雲端服務供應商（CSP）為主要客戶，法人指出，聯亞今年矽光產品增加數個下游客戶，矽光產品將成為明年營運主要成長動能。

光聖（6442）與美系大客戶關係良好，且是長期穩定的合作關係，而大客戶拿下馬來西亞資料中心標案，第3季已出貨，而光聖菲律賓新廠已在7月投產，光聖營運可望隨著大客戶資料中心持續擴展而受惠。

甲骨文Oracle拿下Open AI共5年、3,000億美元大單，聯鈞（3450）則是甲骨文AOC（主動式光纖模組）供應商，負責提供800G相關產品，市場人士認為，在甲骨文大單帶動下，聯鈞也將持續受惠。

眾達-KY（4977）自2021年就跟博通Broadcom在共同封裝光學CPO上密切合作，在博通持續拿下AI資料中心客戶訂單下，眾達也可望受惠。

