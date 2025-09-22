晴時多雲

〈財經週報-第四季台股操作策略〉搭上AI熱潮 IC設計族群前景俏

2025/09/22 05:30

IC設計族群前8月營收與EPSIC設計族群前8月營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

AI帶動應用持續擴大，IC設計業未來市場潛力無窮。 （記者靳昌玲攝）AI帶動應用持續擴大，IC設計業未來市場潛力無窮。 （記者靳昌玲攝）

因AI（人工智慧）帶動的應用持續擴大，對於IC設計業者來說，AI推動AI PC、AI手機、邊緣運算等各種新應用，五花八門，並進一步延伸至機器人、無人機等新市場，未來市場潛力無窮。

新應用五花八門 未來市場潛力無窮

IC設計龍頭聯發科（2454）除了受惠AI手機換機潮之外，也積極跨入ASIC（客製化晶片）業務，同時也攜手輝達共同開發GB10超級晶片；聯發科執行長蔡力行對於資料中心ASIC專案保持高度信心，強調一切都如預期進行中，其中一家大客戶AI ASIC專案預計第三季設計定案，明年開始貢獻營收，同時也與多家大型CSP（雲端服務提供商）密切洽談中，有信心取得更多合作機會。聯發科積極擴展ASIC團隊的研發資源，包括關鍵人才招募、先進製程、先進封裝技術，以及下一代IPS如448G SerDes（串行解串器）和先進共同封裝光學（CPO）。

股王信驊（5274）打入輝達AI伺服器GB200與GB300供應鏈，BMC（遠端伺服器管理晶片）出貨持續成長，今年營收有望再創新高，信驊董事長林鴻明對未來抱持高度信心，預估今年AI伺服器BMC營收比重約20%，未來幾年有機會提升到30%~50%，有助公司獲利表現。

ASIC廠世芯-KY（3661）今年因北美大客戶產品世代轉換，全年營收將較去年衰退，但明年在大客戶新品加持下，有望迎來強勁成長，世芯在3奈米與2奈米AI專案順利發展下，明年營運備受內外資法人看好。

ASIC暨矽智財（IP）廠創意（3443）今年營運重返成長，更接獲Google、微軟兩大客戶的CSP專案，預計年底開始貢獻營收，帶動明年營運可望明顯成長，明年來自AI貢獻的營收比重有望大幅提升。

