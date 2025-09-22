晴時多雲

〈財經週報-第四季台股操作策略〉規格升級 PCB族群缺貨漲價效應延燒

2025/09/22 05:30

PCB族群前8月營收與EPSPCB族群前8月營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

PCB相關個股本益比大翻身，多檔個股股價一飛衝天，創下歷史新高。 （路透）PCB相關個股本益比大翻身，多檔個股股價一飛衝天，創下歷史新高。 （路透）

因各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，AI伺服器需求大增，PCB（印刷電路板）產業出現規格升級的結構性改變，高階材料與產品需求強勁，T-Glass玻纖布率先在第一季末出現緊俏，市況熱到連向來保守的日商都投入擴產行列，銅箔、銅箔基板、鑽針、BT載板、ABF載板等PCB相關產品漲價潮一波又一波，PCB相關個股本益比大翻身，多檔個股股價一飛衝天，創下歷史新高。其中銅箔基板龍頭台光電（2383）更躋身千元俱樂部，台灣PCB業者看好AI這個百年一遇的大好機會，紛紛擴大資本支出，看好營運至少可一路旺到2027年。

台光電上半年已賺逾兩個股本

台光電市佔率持續提升，今年營收創下歷史新高，上半年已賺進逾兩個股本，為因應市場強勁需求，今年中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，總產能增加20%以上，該公司更進一步擴大美國投資，向位於美國加州的全資子公司Arlon EMD增資4,900萬美元（約新台幣14.7億元）。法人看好台光電市佔率持續增加，有機會在輝達新一代Rubin旗艦晶片再取得一定地位，並新增AWS、Meta等CSP客戶，明年台光電將拿下更多AI專案訂單，持續成為國際大廠最主要供應商。

IC載板龍頭欣興（3037）追加今年資本預算，由約186億元增至206億元，明年資本預算約194億元。欣興董事長曾子章指出，下半年高階ABF載板需求強勁，明年可能出現供不應求，已有大客戶想合資擴產，欣興為全球高階ABF載板唯二供應商，將積極搶佔高階ABF載板市佔率。

臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳表示，今明兩年將加碼資本支出，兩年資本支出各逾300億元，明年將是臻鼎成長關鍵年，不僅在AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期行動通訊、電腦消費、伺服器/車載/光通訊以及IC載板4大應用營收將全面加速成長。

