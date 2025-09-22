晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-第四季台股操作策略〉機器人題材熱度 等待黃仁勳添柴火

2025/09/22 05:30

人工智慧機器人族群前8月營收與EPS人工智慧機器人族群前8月營收與EPS

記者方韋傑／專題報導

人工智慧機器人市場正處於大幅擴張階段，期待輝達執行長黃仁勳下次談話，可望再次引爆機器人題材熱度。（路透）人工智慧機器人市場正處於大幅擴張階段，期待輝達執行長黃仁勳下次談話，可望再次引爆機器人題材熱度。（路透）

人工智慧機器人（AI Robot）市場正處於大幅擴張的早期階段，在AI與數位技術整合下，展現出跨產業的市場成長潛力。不過，觀察相關族群8月股價已有相當漲勢，9月以來進入修正階段，加權指數又於近期創下歷史新高，市場資金逐漸輪動至其他類股，法人期待輝達執行長黃仁勳下次談話，可望再次引爆機器人題材熱度。

機器人能力變強 成長潛力大

多家台廠業者皆認為，目前機器人產業的主要驅動力為工業自動化需求，智慧工廠的投資力道增加，都有助於加快機器人於汽車、電子等代工產業的滲透率。後續隨著進階語音合成、機器視覺與電腦視覺等關鍵技術發展，機器人的能力將會更加強大，促進企業營運效率，同時提升人形機器人導入服務業市場的速度。

從供應鏈角度來看，工業電腦廠新漢（8234）、連接線廠信邦（3023）分別切入機器人控制器模組與關節線束，兩家公司董事長林茂昌、王紹新皆看好市場需求強勁，各自的產品都已經受到客戶實際採用，預估2026年的營收貢獻發酵力度將優於今年，2027年可望進一步邁入正式量產階段。

此外，AI視覺軟體供應商所羅門（2359）旗下事業群持續展現成長潛力，主要受益於AI技術的應用和自動化需求的增加。所羅門管理層預期AI瑕疵檢測、人形機器人模擬系統，會是公司強化市場地位方面的主戰場。協作機器人整機廠達明（4585）則繼續專注於高階半導體、電子及車用市場，旗下新推出的人形機器人更斬獲概念驗證專案，未來營運可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財