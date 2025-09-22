〈財經週報-第四季台股操作策略〉機器人題材熱度 等待黃仁勳添柴火

人工智慧機器人族群前8月營收與EPS

記者方韋傑／專題報導

人工智慧機器人市場正處於大幅擴張階段，期待輝達執行長黃仁勳下次談話，可望再次引爆機器人題材熱度。（路透）

人工智慧機器人（AI Robot）市場正處於大幅擴張的早期階段，在AI與數位技術整合下，展現出跨產業的市場成長潛力。不過，觀察相關族群8月股價已有相當漲勢，9月以來進入修正階段，加權指數又於近期創下歷史新高，市場資金逐漸輪動至其他類股，法人期待輝達執行長黃仁勳下次談話，可望再次引爆機器人題材熱度。

機器人能力變強 成長潛力大

多家台廠業者皆認為，目前機器人產業的主要驅動力為工業自動化需求，智慧工廠的投資力道增加，都有助於加快機器人於汽車、電子等代工產業的滲透率。後續隨著進階語音合成、機器視覺與電腦視覺等關鍵技術發展，機器人的能力將會更加強大，促進企業營運效率，同時提升人形機器人導入服務業市場的速度。

從供應鏈角度來看，工業電腦廠新漢（8234）、連接線廠信邦（3023）分別切入機器人控制器模組與關節線束，兩家公司董事長林茂昌、王紹新皆看好市場需求強勁，各自的產品都已經受到客戶實際採用，預估2026年的營收貢獻發酵力度將優於今年，2027年可望進一步邁入正式量產階段。

此外，AI視覺軟體供應商所羅門（2359）旗下事業群持續展現成長潛力，主要受益於AI技術的應用和自動化需求的增加。所羅門管理層預期AI瑕疵檢測、人形機器人模擬系統，會是公司強化市場地位方面的主戰場。協作機器人整機廠達明（4585）則繼續專注於高階半導體、電子及車用市場，旗下新推出的人形機器人更斬獲概念驗證專案，未來營運可期。

