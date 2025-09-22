〈財經週報-第四季台股操作策略〉搭上台積電順風車 半導體營運仍穩健可期

台積電先進製程與先進封裝領軍下，供應鏈只要搭上護國神山或AI列車，第四季營運仍穩健可期。（路透）

記者洪友芳／專題報導

半導體及設備廠前8月營收與EPS

受到美國祭出關稅大戰的影響，今年不僅半導體業傳統淡旺季軌跡遭顛覆，對半導體業而言今年也是多變的挑戰年，但台灣業界在台積電（2330）先進製程與先進封裝領軍下，AI晶片訂單穩操勝算，供應鏈包括測試介面、檢測、封測、設備等族群，只要搭上護國神山或AI列車，第四季營運仍穩健可期，漲價題材的記憶體類股則也將是投資人可留意的重點。

受惠AI、HPC（高效能運算）對先進製程與先進封裝需求旺，台積電今年全年營收成長上看3成，前8月累計營收達2.43兆元，年增37％，創同期新高；法人推估台積電第四季可能趨保守，但台積電面對關稅不確定性，挾技術領先與製程實力，表示將力拚成長的機會。

AI需求續擴產 第四季營運仍穩健可期

測試介面廠旺矽（6223）、穎崴（6515）、精測（6510）受惠AI、ASIC等高階晶片測試需求旺，今年下半年營運仍將走高；檢測分析廠閎康（3587）、宜特（3289）、汎銓（6830）今年營收也都較去年成長；封測、設備等族群，包括日月光投控（3711）、京元電（2449）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、均華（6640）、均豪（5443）等，因應AI需求並持續擴產，預期第四季營運仍穩健可期。

因三星、SK海力士與美光三大廠轉積極生產AI相關的高頻寬記憶體（HBM），紛退出生產較低階的DDR4、NAND與NOR快閃記憶體行列，帶動供給緊俏，價格上漲，尤其DDR4價格顯著上漲，甚至傳出美光全面暫停報價，激勵近期記憶體族群股價強漲、成交量激增。法人預期記憶體供給缺口將延續到明年上半年，記憶體廠營運將受惠，漲價效應若反映在財報業績上，預估股價有機會進一步走高。

