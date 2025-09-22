晴時多雲

〈財經週報-時事求是〉關稅、降息與股市

2025/09/22 05:30

台股有AI產業業績支撐，在關稅效應漸退及降息後，關鍵更在AI需求是否繼續攀高。（路透）台股有AI產業業績支撐，在關稅效應漸退及降息後，關鍵更在AI需求是否繼續攀高。（路透）

■魏錫賓

每年的第四季，尤其是12月，台股漲多跌少，既是迎接新一年開始的期待，也為過去一年的營運成績算總帳，在年底更精確地修正原先研判的偏差。2024年底時，AI、台積電（2330）是股市話題的重心，2025年底的焦點改變不多；不同的是，去年美國總統川普的威力還未顯現，且當時對聯準會（Fed）的降息雖有預期，但沒有十足的保握。

川普在2025年4月初正式宣佈對進口商品增課對等關稅後，全球貿易陷入一片混亂，幾天後對超過10%稅率的暫緩命令，使提前拉貨潮進入高潮，意外地使美國前7個月的商品進口金額超過2兆美元，反較前一年同期成長約11%，貿易赤字也增高至8千餘億美元。

即將進入第四季，透過關稅作用的川普效應，對股市的衝擊雖較為淡化；不過，經濟的隱憂，仍然存在政治、地緣關係的不確定之中。台、美股市能夠不懼負面消息，頻創新高，多少是因降息及AI帶動的業績效應，被不少投資人認為是股市的漲升柴火。

有業績撐腰的AI相關廠商，確實漲得有理；然而政策利率的調降，更多資金雖可能流向股市，並因而推升出較高的股價，可是這種立即的作用，與中長期的趨勢有時並不一致。譬如本國貨幣升值，雖會降低商品在國際市場的價格競爭力，但因多數買賣契約有時間約束，不會立即反映，因此往往會因數量不減但幣值提高，而使出口總值先增加，然後再反映出口數量的下降而減少。

降息的效果也常如此，反映在股市短升長降、先漲後跌的例子，並不少見。美國股市2020年之前幾波較大幅度的修正，多發生在降息循環期間。2008年金融海嘯之前，S&P 500股價指數曾漲到超過1,500點，2009年卻跌至700點以下；在這段時間，政策利率目標值已被聯準會調降至0至0.25%的最低區間。

更早一點，2000年5月16日聯準會將政策利率調高至6.50%的高點時，S&P 500指數維持在1,500點上下，而在2001年1月降息2碼前後，雖曾短暫激勵股市，但敗象已成，網路泡沫危機發生，2001年即使連續11次降息，共調降政策利率達4.75個百分點，可是經濟陷於衰退，股市也一路走低。

從過去經驗可以發現，因為經濟隱憂而降息，股市常有修正。第四季的美股中期的走勢，雖仍視經濟是否陷入困境而定，但有AI相關產業支撐的台股，在關稅效應漸遠後，除了看美股，關鍵更在AI需求是否繼續攀高。

美國聯準會2025年第四季一定會降息，但股市不一定能再創新高；即使再創新高，可能也將十分短暫。可以期待有一時的狂歡，但稍長一點的走勢，或許會出乎不少人之所料。

