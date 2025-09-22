晴時多雲

〈財經週報-第四季台股操作策略〉第四季台股 高處不勝寒

2025/09/22 05:30

〈財經週報-第四季台股操作策略〉第四季台股 高處不勝寒科技股走揚及聯準會降息，資金不斷湧向股市。台股宜居高思危，慎防過度追高的風險。
（歐新社）

記者卓怡君／專題報導

美國總統川普4月對全球發動關稅大戰，一度引發全球股市崩跌，但隨著川普的TACO策略模式，市場對於關稅反應不再激烈，AI的投資熱潮推升美國主要科技股走揚，加上美國聯準會（Fed）在9月降息1碼，股市FOMO（Fear Of Missing Out）現象越發火熱，資金不斷湧向股市。

台股飆高 投資人宜居高思危

在AI投資熱潮襲捲全球下，台股跟著美股創下歷史新高，加權指數突破2萬5,000點，出現不少飆股與妖股，頻創歷史新高後，上下震盪轉趨激烈，尤其先前為了避開關稅，不少企業提早拉貨，產業淡旺季已失去往年慣性。法人建議，AI相關供應鏈仍是投資主旋律，包括半導體、PCB、散熱、電源、矽光子等相關族群，機器人、軍工等族群也不會寂寞。不過，因台股來到高檔位置，投資人宜居高思危，慎防過度追高的風險。

瑞銀證券投資團隊表示，目前台股科技股本益比約18-19倍，高於過去一般平均的15倍，目前台股不算便宜，但估值也不算太高，隨著輝達GB300伺服器順利放量，若下一代產品如期接棒，企業AI投資回報佳，台灣科技股明年獲利有望再上修，預估明年台灣科技股（不含記憶體）營收有望年增17%，加上美國聯準會9月啟動降息，台灣央行明年有望跟進降息，對於台股將有正面帶動效益。

至於輝達GB300系列今年逐步放量，出貨有望超越GB200系列，隨著AI伺服器持續放量，帶動電源、散熱、載板相關供應鏈同步成長，預估今年全年輝達AI伺服器機櫃出貨可達2.5至3萬櫃，明年將再翻倍，上看5至10萬櫃，但需留意地緣政治風險，以及關稅是否有意外發展。

熱門題材股飆漲 提防大幅修正

宏遠投顧提醒，台股7到9月從2萬3,000點衝上2萬,5000多點，熱門題材股飆漲，創造許多千金股、高本益比股及妖股，此波台股創高，資金過度集中於少數族群，AI科技股一枝獨秀，傳產股受資金排擠使得股價表現弱勢，本波PCB上游材料缺貨股、矽光子概念股、BBU股、半導體設備股、特化股等股價大漲，多是因為AI伺服器、800G網路交換器、低軌衛星、HPC（高速傳輸）等需求大增，帶動強勁需求及材料升級所造就，但並非所有廠商狀況皆好。

此外，也有不少個股股價飆漲是來自於題材性，包含機器人股、光通訊股、無人機軍工股、半導體特用化學股、BBU股等，但今年乃至明後年仍看不到獲利大爆發，股價卻異常飆漲成妖股，恐須提防股價飆漲完畢，可能進入大幅修正。

