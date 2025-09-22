晴時多雲

台股短線不看淡 成交量是關鍵

2025/09/22 05:30

台股持續走高，盤面輪動速度加劇，成交量將是未來走勢觀察重點。（中央社資料照）台股持續走高，盤面輪動速度加劇，成交量將是未來走勢觀察重點。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國啟動降息循環、資金行情再起，加上季底作帳行情加持，法人看好台股短線技術面、籌碼面整理後再攻，朝二萬六千點大關持續邁進。不過，法人也建議，台股持續走高，盤面輪動速度加劇，成交量將是未來走勢觀察重點。

受輝達入股英特爾消息影響，台股上週五開高後賣壓浮現，終場下跌一九○點，但週線連四紅，多頭氣勢仍盛。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，輝達入股英特爾，短期對台灣供應鏈暫無影響，若未來雙方擴大合作，原本台廠握有的先進封裝訂單，中長期有可能轉移，未來須密切留意相關大廠釋出的訊息展望。

至於台股盤面，廖炳焜分析，聯準會如市場預期降息一碼，利率點陣圖顯示今年尚有兩碼降息空間，而寬鬆政策有利企業投資，對台灣採購維持高水位；加上美台關稅談判仍存在轉機，且人工智慧（AI）擴大發展是台廠重要利基，台股正向趨勢維持不變。

針對季底作帳行情，法人統計，八月以來投信買超張數除了第一金、華南金外，電子股買超以致茂、尖點、德律、達興材料、原相中小型股為主，投信季底行情仍然可期；而近期集團股包括國巨、華新、中美晶同步走高，集團股季底作帳行情也可關注。

元大投顧則建議，自九月十一日爆出六千多億元歷史天量後，累計台股六個交易日量能呈萎縮，追價意願成為大盤接下來觀察重點，投資人短線可追蹤五日均線，做為上攻強弱依據。

