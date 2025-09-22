美股動能恐消退 經濟數據露端倪

標普五百指數市值從四月初美國總統川普宣布實施對等關稅以來已增加十五兆美元，而且今年已有二十七次創下新高紀錄。（彭博資料照）

專家︰Q3實質GDP預計放緩至1.5％ 大幅低於Q2的3.3％

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，今年以來美股不懼全球貿易戰、揮之不去的財政疑慮，以及所謂的九月魔咒，反而創下歷史新高；以標普五百指數為例，其市值從四月初以來已增加十五兆美元，但最近的經濟數據已發出警訊，顯示這個上漲動能即將消退。

標普五百近5月漲34％

半年來市值增15兆美元

在大型科技股領軍下，標普五百指數市值從四月初美國總統川普宣布實施對等關稅以來已增加十五兆美元，且今年已有二十七次創下新高紀錄。彭博彙編數據顯示，過去五個月該指數上漲三十四％，自一九五○年以來只有四次超過這個紀錄。

隨著美國聯準會（Fed）開始降息，市場風險偏好依然高漲。但一些投資人擔心，這波反彈已反映一系列正面發展，從寬鬆的貨幣政策到經濟在面對關稅時所展現的韌性，若美國經濟成長前景惡化，可能會導致股市陷入掙扎。

Silvant資本管理公司投資長兼高級投資組合經理桑索泰拉（Michael Sansoterra）表示：「我們不再與Fed對抗，這對股市有利。但風險在於，如果經濟大幅波動，交易員可能會驚慌失措，下意識地首先拋售那些價格較高的大型科技股。」

儘管投資人對上週的降息表示歡迎，但Fed是否已及時放鬆貨幣政策以緩衝全球貿易戰對經濟的任何潛在負面影響，仍有待觀察。聯邦快遞（FedEx）是最新一家警告關稅影響的公司，該公司十八日表示，貿易波動和失去低價值商品的關鍵豁免，預計將造成十億美元的損失。

與此同時，經濟學家預計，美國實質GDP（國內生產毛額）數據將顯示，第三季經濟產出按年率計算預計將放緩至一．五％，低於官方公布的第二季數據三．三％。

