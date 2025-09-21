晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

爛尾樓危及房市？央行：零星個案

2025/09/21 05:30

央行指出，截至7月底，國銀建築貸款的逾放比率僅0.09％，顯示銀行對建商授信仍屬安全，沒有系統性風險。（資料照，記者徐義平攝）央行指出，截至7月底，國銀建築貸款的逾放比率僅0.09％，顯示銀行對建商授信仍屬安全，沒有系統性風險。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期媒體接連報導多起「爛尾樓」事件，引發社會關注，並有建商將矛頭指向中央銀行信用管制措施，擔憂房市管制恐引發建商倒閉潮。央行強調，經查只有一案未完工成為爛尾樓，屬於零星個案，並未擴散影響整體房市；但央行也建議內政部應強化建商管理機制。

央行說明，「爛尾樓」指的是建案停工，導致無法如期完工交屋，進而傷害預售屋買方的權益；通常發生在財務體質較弱的中小型建商，若過度舉債、銷售不佳、營建成本上漲，或遭遇銀行縮緊貸款，都可能讓資金斷鏈而停工。

國銀建築貸款逾放比僅0.09％

例如外界點名的嘉義、花蓮、台北與台中等多個預售個案。央行指出，僅查僅有一案未完工成為爛尾樓，其餘皆已完工進行法拍或有建商接手續建，並非全部都停擺。且截至七月底，國銀建築貸款的逾放比率僅○．○九％，顯示銀行對建商授信仍屬安全，沒有系統性風險。

央行說明，選擇性信用管制措施規範建商必須在十八個月內動工，目的是避免以銀行資金囤地、養地、炒地；若建商無法在期限內動工，已有彈性協處機制。包含因「不可歸責因素」無法動工，建商可與銀行協商延長動工期限，即便是建商自身原因，也可與銀行協商貸款額度逐步收回的條件。

央行建議，部分建商高度操作財務槓桿問題值得重視，目前台灣尚未建立建商管理機制，多數非上市櫃建商也不需要公開財報，使得購屋者難以掌握其負債或現金流等財務狀況，內政部應進一步強化建商管理機制。

央行也提醒，民眾購屋時不要被建商「低自備款」、「零付款」等促銷話術所迷惑，近期不少交屋糾紛，就是因民眾誤信代銷或建商口頭承諾的貸款成數與利率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財