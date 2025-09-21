爛尾樓危及房市？央行：零星個案

央行指出，截至7月底，國銀建築貸款的逾放比率僅0.09％，顯示銀行對建商授信仍屬安全，沒有系統性風險。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期媒體接連報導多起「爛尾樓」事件，引發社會關注，並有建商將矛頭指向中央銀行信用管制措施，擔憂房市管制恐引發建商倒閉潮。央行強調，經查只有一案未完工成為爛尾樓，屬於零星個案，並未擴散影響整體房市；但央行也建議內政部應強化建商管理機制。

央行說明，「爛尾樓」指的是建案停工，導致無法如期完工交屋，進而傷害預售屋買方的權益；通常發生在財務體質較弱的中小型建商，若過度舉債、銷售不佳、營建成本上漲，或遭遇銀行縮緊貸款，都可能讓資金斷鏈而停工。

國銀建築貸款逾放比僅0.09％

例如外界點名的嘉義、花蓮、台北與台中等多個預售個案。央行指出，僅查僅有一案未完工成為爛尾樓，其餘皆已完工進行法拍或有建商接手續建，並非全部都停擺。且截至七月底，國銀建築貸款的逾放比率僅○．○九％，顯示銀行對建商授信仍屬安全，沒有系統性風險。

央行說明，選擇性信用管制措施規範建商必須在十八個月內動工，目的是避免以銀行資金囤地、養地、炒地；若建商無法在期限內動工，已有彈性協處機制。包含因「不可歸責因素」無法動工，建商可與銀行協商延長動工期限，即便是建商自身原因，也可與銀行協商貸款額度逐步收回的條件。

央行建議，部分建商高度操作財務槓桿問題值得重視，目前台灣尚未建立建商管理機制，多數非上市櫃建商也不需要公開財報，使得購屋者難以掌握其負債或現金流等財務狀況，內政部應進一步強化建商管理機制。

央行也提醒，民眾購屋時不要被建商「低自備款」、「零付款」等促銷話術所迷惑，近期不少交屋糾紛，就是因民眾誤信代銷或建商口頭承諾的貸款成數與利率。

