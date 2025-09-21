最低工資連9漲還不夠 勞團︰200萬本國勞工陷低薪

今年最低工資審議會議將在二十六日登場，明年可望「連十漲」，勞資雙方各自提出見解角力。（示意圖，中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕雖然自二○一六年以來，最低工資（基本工資）已連續九年調漲，目前最低工資月薪已達二萬八五九○元、時薪一九○元，但仍有二十六％、約二○○萬本國受僱勞工，其就業保險的投保薪資級距在三萬三○○元以下；勞團主張，雖然行政院主計總處預測今年全年的CPI年增率僅一．七六％，但「食物類價格」年增率高達三．六九％，加上十月起民生電價調漲，最低工資調幅務必要維持低所得家庭、弱勢勞工的基本購買力，也就是至少四％。

勞方爭取至少調漲4％

台灣曾在一九九七年亞洲金融海嘯期間以經濟不景氣為由「凍漲」基本工資；前總統蔡英文執政後，基本工資連續每年調漲，月薪從二○一六年的二萬八元逐步調高至二萬八五九○元，總調幅約四十二．九％；時薪也由一二○元調高至一九○元，總調幅約五十八．三％。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋批評，早期台灣企業迷信用降低成本來提高獲利，導致最低工資長期凍漲或微幅調高，成為長期低薪的重要成因之一；即使最低工資已經九度調漲，明年可望「連十漲」，讓最低工資向三萬元靠攏，但大多非領最低工資的勞工薪資仍無法進一步提高，恐造成越來越多的「邊際勞工」。

根據統計，今年一至六月經常性薪資中位數較低的前五大產業，包括其他服務業（二萬九六一九元）、教育業（三萬八三三元）、住宿及餐飲（三萬一五○六元）、支援服務業（三萬二四六七元）、藝術、娛樂及休閒服務業（三萬二八一○元），都極為貼近最低工資。

對於資方主張最低工資持續調高，除了將推升物價，也將提高失業率的說法；台灣勞工陣線整理相關數據指出，近年來穩定調升最低工資，並未出現企業出走或是失業率大增現象，即使最受影響的青年（十五到二十九歲）族群，其失業率也未出現相關影響；另調薪也非推升物價的主因，反而是國際能源、原物料以及國內租賃成本上揚等因素。

