最低工資審議會議26日登場／資方提4大訴求 力拚縮小漲幅

〔記者李靚慧／台北報導〕最低工資審議會議將在二十六日登場。據了解，今年在最低工資研究小組提交研究報告中，除了現有經濟數據，更分析了廠商面對經濟的不確定性，特別是在美國關稅衝擊下，近期國內減班休息（俗稱無薪假）人數暴增，資方將據此提出有力的四大關鍵訴求，強調當前經濟是「外強中乾」、產業復甦不均，若貿然大幅調薪，恐對弱勢產業造成衝擊，藉此爭取縮小調幅。

美關稅不確定性 產業復甦不均

資方代表主張，雖然今年全年經濟成長率預測上修至四．四五％，但作為景氣「領先指標」數據已經出現疲態，觀察製造業生產動向指數，也顯示廠商展望趨於保守。

資方強調，當前的經濟成長高度集中於特定產業；因此次報告明確指出，目前經濟成長動能主要來自電子零組件及資通訊產品帶動出口，以及半導體業者擴充產能所支撐，許多傳統產業及內需產業仍在艱困經營。另從勞動生產力來看，今年上半年僅電腦、電子產品製造業出現近五成的年增率，而汽車及其零件製造業與基本金屬製造業卻呈現衰退。

吸納最多就業人口的內需服務業部分，今年前七月，批發業與餐飲業成長幅度趨緩，零售業營業額更呈現衰退；資方認為，這凸顯相關內需產業並非「經濟成長」的受益者，若強制以相同幅度調升最低工資，無異於雪上加霜。

另一個數據，就是勞動市場潛藏的風暴。根據勞動部最新揭露，至八月底，減班休息人數已攀升至七三三四人，其中六八七○人為製造業勞工，其中廠商自認為是「受關稅影響」人數高達六二四六人，也以製造業居多，凸顯傳統製造業正承受巨大經營壓力。

資方擔憂，協商中的美國關稅尚未定案，若此時先拍板大幅提高明年的勞動成本，將導致苦撐企業可能被迫採取更激烈的手段，如裁員或停業，進而衝擊整體就業市場的穩定。

也有資方代表提醒，應關注受最低工資調整影響最深產業，也就是住宿及餐飲業、支援服務業及零售業等，這些「經常性薪資中位數」較低的內需服務業，這些行業已面臨營運衰退、成長放緩等壓力，若薪資成本上漲過快，最終仍只能被迫轉嫁消費者或降低人力因應。

