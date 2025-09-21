川普行使黃金股權 阻日鐵旗下美鋼關廠

日鐵旗下美國鋼鐵伊利諾州廠原訂11月停產，美政府施壓祭「黃金股權」阻止，此干預顯示川普政府對民間企業影響力日益升高。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，川普政府對母公司為日本制鐵（Nippon Steel）的美國鋼鐵（U.S. Steel）公司動用其新取得的「黃金股權」，阻止該公司伊利諾州廠原訂十一月的停產計畫，此干預顯示川普政府對民營部門日益升高的影響力。

報導指出，兩週前，美國鋼鐵公司通知伊利諾州格拉尼特廠的員工，該廠將於十一月停止運作，母公司為日本制鐵（Nippon Steel）的美國鋼鐵表示，將持續支付近八百名員工薪資，即使他們沒有從事常規生產工作。

知情人士說，商務部長盧特尼克聽聞停產計畫後，致電美國鋼鐵執行長伯里特（David Burritt），告知美國政府不允許該廠停止營運，川普總統對此將動用所謂「黃金股權」。

今年六月，在日本制鐵與美國政府達成國安協議後，華府批准該公司以一四一億美元收購美國鋼鐵公司。該協議條款賦予川普與未來的美國總統，對於關廠、產線移出美國及其他營運計畫有權否決。

美國鋼鐵：已取消停產計畫

美國鋼鐵十九日指出，已推翻原先的停產計畫，運作超過一世紀的該廠將持續把鋼坯軋製成鋼板。

根據國安協議，日本制鐵承諾美國鋼鐵公司現有工廠營運至二○三五年，而格拉尼特廠則運作至二○二七年。

報導說，此干預顯示川普政府對民營企業日益升高的影響力。上月川普宣布，美國政府將以補貼換股方式，持有英特爾十％股權。拜登政府依據二○二二年晶片法，批准英特爾逾八十億美元補貼。此外，輝達與超微為換取人工智慧（AI）晶片銷售中國許可，同意支付政府十五％的中國銷售額。

