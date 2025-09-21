Fed新任理事米蘭：美進入降息週期 幅度應加大

新任Fed理事米蘭十九日指出，聯準會近日的降息行動已開啟寬鬆週期，他將說服其他決策者在未來的政策會議上加大降息幅度。（路透）

川普指派

〔編譯魏國金／綜合報導〕新任聯準會（Fed）理事米蘭十九日指出，聯準會近日的降息行動已開啟寬鬆週期，他將說服其他決策者在未來的政策會議上加大降息幅度。聯準會十七日做出降息○．二五個百分點（一碼）的決定，而米蘭是當中唯一投票支持兩碼的決策官員。

主張年底前應再降息兩次、每次兩碼

米蘭接受福斯財經網訪問說：「貨幣政策仍相當有限制性，維持限制越久，風險就越大。」在近日的政策會議上，米蘭除支持降息兩碼，也認為未來兩個會議應各自降息兩碼，該立場比其他聯準會官員的看法都更加激進。他說，「我將試圖說服其他聯準會決策者加速降息」，並重申，「我們正處於寬鬆週期」。

淡化關稅影響 下半年經濟漸入佳境

他淡化關稅有關的通膨疑慮，表示沒有看到關稅引發的實質通膨跡象，他說，「我認為人們最終會逐漸接受這樣的看法，任何關稅引發的通膨上漲，都不足以成為貨幣政策的重要驅力」。

他指出，包括移民減少等「通膨放緩的力量」正發揮作用，同時「將今年商品通膨與疫情前的趨勢相較，是錯誤對比」。他也將今年上半年經濟的放緩歸因於不確定性，但隨著美國已與多數的進口貿易夥伴達成協議，該不確定性已消失，「我預期今年下半年會漸入佳境」。

市場預期明年底美利率低於3％

華爾街如今認為降息速度將較聯準會的降息步伐為快。根據倫敦證交所集團（LSEG）數據顯示，投資人預期明年底前聯準會的基準短期利率，將從目前的略高於四％降至低於三％。這與五月的預期顯著不同，當時投資人認為明年底利率約為三．五％。

華爾街日報報導，這也低於聯準會官員的預期。聯準會近期的「點陣圖」顯示，明年底的中位數預期為三．四％，相當於較投資人預期的少降息兩次，每次為一碼。

隨著股市創紀錄高點，投資人期望利率持續降低，同時沒有太大衰退風險，但分析師警告，最終恐面臨失望。天利投資固定收入投資組合經理人艾爾侯賽尼指出，「市場有點過度興奮，聯準會官員非常保守，他們不希望過度扭轉經濟，因為通膨仍潛伏在系統中」。

