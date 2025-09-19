晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台電承諾10月中火友善減排

2025/09/19 05:30

台電表示，中市府違法裁罰中火的行為明確，2、3號機依法運轉穩定供電。（記者林菁樺攝）台電表示，中市府違法裁罰中火的行為明確，2、3號機依法運轉穩定供電。（記者林菁樺攝）

事故機組回歸排程 牽動供電

〔記者林菁樺／台北報導〕台電近日興達新一號、林口一號機、林口二號機受到事故影響，短少二九○萬瓩，相當於是三部核電機組電量，整體供電能力大受影響，台電動用儲能、水力、緊備機組與需量抑低等，昨白天、晚間供電都維持吃緊黃燈，而台電在白天仍維持承諾，讓協和、中火等機組「友善減排」。

台電故障機組不只興達、林口，先前大潭複循環一號與通霄九號機等也是「部分故障」，顯示供電兵團戰力不足。

在興達事故後，經濟部盼台電保住六％備轉容量率，就是怕再有意外，未料，林口電廠竟三部機組掛掉兩台，短短幾日少掉的供電「比三部核電機組還要高」，考驗台電調度能力。

另外，台電與用電大戶間有協調機制，可透過自用設備協助，降低台電系統負擔，不影響用戶生產。此外，先前儲能價格崩跌，在夜尖峰關鍵兩小時成為救援選手，可支應六十到七十萬瓩，讓供電邁向穩健。

林口一號機於十六日發生破管，預計二十二日可加入供電，但林口二號機首次發生勵磁設備故障，須等待原廠技師協助排除，據悉，後續將直接加入大修。至於興達新一號機並未受到火災波及，台電初步安檢完成，希望近期向高雄市報告，力拚十月前回歸。

機組回歸排程會牽動十月供電，因即將進入空污季，以中火為例，現在最多可運轉九部機組，但十月空污季後台電會「擴大自主減煤」，承諾最多運轉機組減為七部（總發電量不得超過六部機組），顯示各地政府只要台積電不要台電的「緊箍咒」，逼得供電頻走鋼索。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財