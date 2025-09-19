台電承諾10月中火友善減排

台電表示，中市府違法裁罰中火的行為明確，2、3號機依法運轉穩定供電。（記者林菁樺攝）

事故機組回歸排程 牽動供電

〔記者林菁樺／台北報導〕台電近日興達新一號、林口一號機、林口二號機受到事故影響，短少二九○萬瓩，相當於是三部核電機組電量，整體供電能力大受影響，台電動用儲能、水力、緊備機組與需量抑低等，昨白天、晚間供電都維持吃緊黃燈，而台電在白天仍維持承諾，讓協和、中火等機組「友善減排」。

台電故障機組不只興達、林口，先前大潭複循環一號與通霄九號機等也是「部分故障」，顯示供電兵團戰力不足。

請繼續往下閱讀...

在興達事故後，經濟部盼台電保住六％備轉容量率，就是怕再有意外，未料，林口電廠竟三部機組掛掉兩台，短短幾日少掉的供電「比三部核電機組還要高」，考驗台電調度能力。

另外，台電與用電大戶間有協調機制，可透過自用設備協助，降低台電系統負擔，不影響用戶生產。此外，先前儲能價格崩跌，在夜尖峰關鍵兩小時成為救援選手，可支應六十到七十萬瓩，讓供電邁向穩健。

林口一號機於十六日發生破管，預計二十二日可加入供電，但林口二號機首次發生勵磁設備故障，須等待原廠技師協助排除，據悉，後續將直接加入大修。至於興達新一號機並未受到火災波及，台電初步安檢完成，希望近期向高雄市報告，力拚十月前回歸。

機組回歸排程會牽動十月供電，因即將進入空污季，以中火為例，現在最多可運轉九部機組，但十月空污季後台電會「擴大自主減煤」，承諾最多運轉機組減為七部（總發電量不得超過六部機組），顯示各地政府只要台積電不要台電的「緊箍咒」，逼得供電頻走鋼索。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法