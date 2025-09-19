晴時多雲

林口電廠1號機下週恢復供電

2025/09/19 05:30

經濟部次長賴建信指出，林口一號機經緊急搶修，下週就能重返供電產線。（台電提供）經濟部次長賴建信指出，林口一號機經緊急搶修，下週就能重返供電產線。（台電提供）

昨夜尖峰備轉仍有6％

〔記者鍾麗華／台北報導〕近日興達電廠、林口電廠共三部發電機組陸續受損，影響供電，前天夜尖峰備轉容量率一度低到三．八％。經濟部次長賴建信昨在行政院院會後記者會指出，依照台電預估，昨晚用電尖峰估計約三千六百萬瓩，備載容量率還是有六％，經濟部將在下週召開電力可靠度審議會，調度各種電力供需。

賴建信表示，台電針對興達電廠火警一事已經完成檢討報告，將提交高雄市政府，至於林口一號機經緊急搶修，下週就能重返供電產線。

賴建信強調，台電很努力調度，目前機組沒有全開，儲能還是有餘裕，以昨天為例，預估夜尖峰是三千六百萬瓩，整體還有二二○萬瓩餘裕，備載容量率還是有六％，經濟部會持續督促台電以此方向精進。

賴建信提到，經濟部在下週會召開電力可靠度審議會，確定電力監理、調度或各種供需狀況。他解釋，此會議是定期召開，上下半年都會召開，會針對台電運作狀況或重大事故等列管事項，進行加強監督跟管控。

台電副總經理吳進忠指出，目前共有三部機組受到影響，所以近期調度會配合儲能系統、緊急備用機組，及需量反應、虛擬電廠等，有信心確保夜尖峰的供電都能維持六％以上。

吳進忠表示，台電公司在過去幾年有些新機組的開發、儲能系統的布建，特別是儲能系統已發揮很大的功能，約有一六○萬瓩，虛擬電廠能參與調度的大概也有五十萬瓩，這些都能夠提高調度彈性與系統韌性。

