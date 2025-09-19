Fed降息1碼 暗示年底前再降2碼

Fed決策官員在週三（十七日）會後宣布降息一碼，並暗示年底前再降兩碼，以阻止就業市場進一步放緩。（彭博）

鮑爾︰越來越多跡象顯示就業市場疲弱

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國總統川普數月以來持續施壓美國聯準會（Fed）調降借貸成本後，Fed決策官員在週三（十七日）會後宣布降息一碼（○．二五個百分點），使利率來到四％至四．二五％區間，並暗示年底前再降兩碼，以阻止就業市場進一步放緩。

Fed主席鮑爾表示，有越來越多跡象顯示就業市場疲弱，這是為何選在這個時候降息的原因；Fed從去年十二月以來就維持利率不變，因擔憂川普實施的新關稅措施可能會拉抬通膨。

鮑爾指出：「勞動力需求已經放緩，最近的新增就業速度似乎低於維持失業率穩定所需的水準，而企業整體聘僱活動極少，任何裁員的增加都可能迅速推高失業率。我不能再說就業市場非常穩固。」

對Fed來說，做出降息決定正值非同尋常的時刻。川普一直要求Fed大幅降息，並打算對Fed施加更大控制。川普日前試圖在Fed這次備受期待的貨幣政策會議前，將涉嫌房貸詐欺的理事庫克（Lisa Cook）從Fed理事會中除名，並安插白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）進入Fed理事會。

米蘭十五日才獲聯邦參議院投票通過任命案，與庫克都參與這次聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議，十二名決策官員最後以十一票對一票通過降息一碼，唯一投下反對票的就是米蘭，他主張要降息二碼。

確保價格一次性增加 關稅不導致持續通膨

鮑爾也對因關稅所引發的通膨壓力持續表達關切，強調「我們的義務是確保價格水準一次性的增加，不會變成持續的通膨問題」。展望接下來利率政策走向，鮑爾說，Fed逐次會議將檢視經濟數據變化。

Fed在週三會後也公布最新經濟預測，預估今年年底前將再降息兩碼；今年通膨率為三％，失業率維持在四．五％，都與六月預測的相同；經濟成長率則上修至一．六％，高於六月的一．四％。

