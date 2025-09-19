晴時多雲

自由電子報
央行上調今年經濟成長率至4.55％

2025/09/19 05:30

央銀行昨日理監事會後上修今年經濟成長率預測值至4.55％。（歐新社資料照）央銀行昨日理監事會後上修今年經濟成長率預測值至4.55％。（歐新社資料照）

232條款調查 不確定性風險高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日理監事會後上修今年經濟成長率預測值至四．五五％，較六月預測值調高一．五個百分點，並預測明年可達二．六八％，經濟可望溫和成長；惟央行也示警五大不確定風險，將影響台灣下半年及明年地經濟表現，其中，美國關稅政策列為首要，尤其是二三二條款針對半導體與資通訊產業調查的結果，可能衝擊全球供應鏈及台灣出口動能。

央行表示，雖然美國已與主要國家達成貿易協定架構，並公布各國對等關稅稅率，惟多數協議內容細節尚待確定；此外，美國依據《貿易擴張法》第二三二條款，針對半導體與資通訊等產業調查結果，可能對全球相關供應鏈的生產與投資布局造成衝擊；若美國依該條款對半導體與資通訊產品加徵關稅，將推升電子相關產品價格，進而衝擊台灣相關產品出口表現。

其他四大不確定風險還包括主要經濟體貨幣政策調整走向、地緣政治風險與中國結構性問題的外溢效應，以及政府因應美國對等關稅提出支持措施，執行成效將左右產業發展與就業市場穩定。

央行昨也下修今年通膨率，預估消費者物價指數（CPI）及核心CPI可降至一．七五％與一．六七％，明年降至一．六六％。在通膨走緩下，是否意味台灣也有機會跟進聯準會降息？央行總裁楊金龍表示，要看當時的金融環境與整體的經濟情況。

楊金龍過去曾說，若CPI跌破一．五％就有機會降息，但昨則表示，只看CPI「太僵硬」，應該要看整體金融環境與總體經濟情況。他指出，台灣目前面臨的問題是產業發展兩極化，今年以來台灣經濟穩健成長，主要是電子資通訊產業出口熱絡帶動，但傳產受到中國產能過剩加上美國關稅措施衝擊，出口表現疲弱，若二三二條款對台灣電子業不利，台灣強項也掉下來，央行可能就需要判斷是否需要降息。

